„Es geht um einen Perspektivwechsel“ - und den gab‘s beim Inklusionstag der Hallbergmooser Mittelschüler

Teilen

Jetzt wird’s schräg! Andre Bienek (l.) unterstützte die Schüler im Hindernisparcours. © Oestereich

Wie schwer sich Rollstuhlfahrer im Alltag tun, wurde Sechst- und Siebtklässlern der Hallbergmooser Mittelschule vor Augen geführt - von einem prominenten Gast.

Hallbergmoos – André Bineck, Paralympics-Teilnehmer von Tokio und Rollstuhlbasketballer des Erstligisten RSB Thuringia Bulls Elxleben, gab beim Inklusionstag in der Hallberg-Halle Hilfestellung: Erst den Rollstuhl vorn anheben – nach hinten sichert ein Mitschüler ab – und dann drüber rollen. Gar nicht so einfach. Für behinderte Menschen ein Teil ihres Alltags.

Aktionstage an acht Schulen in Bayern

„Es geht um einen Perspektivwechsel, Berührungsängste abzubauen und die Motivation für Inklusion zu fördern“, erklärt Lukas Parzych. Er ist Projektleiter beim Förderkreis Goolkids, der die Aktionstage an vorerst acht Schulen in Bayern initiiert hat, sie begleitet und Bindeglied zwischen Vereine, Schulen, Verbänden und Sponsoren ist. Kinder sollen den Alltag körperbehinderter Menschen erleben und besser verstehen lernen. Goolkids wird dabei vom Bayerischen Basketballverband, den Thuringia Bulls, der Sparkasse Bamberg und Rewe unterstützt.

Auf den Geschmack gebracht: Projektleiter Lukas Parzych (Goolkids. l.) hatte den Sinnesparcours initiiert. © Oestereich

Während die Schüler durch den Parcours rollen, spielen die Klassenkameraden mit Roman Wenzel, Trainer und aktiver Spieler der „Bulls“, Rollstuhl-Basketball. Nach ein paar Aufwärmrunden und den ersten Würfen, hört man schon die ersten Stimmen: „Puh, meine Arme.“ „Das gibt Muskelkater“, kommentiert die Lehrerin am Rande. Auch wenn der Ball eher selten im Korb landet, waren alle mit Begeisterung dabei. Der Eindruck, wie sich die Fortbewegung im Rollstuhl anfühlt, bleibt.

Das A und O gesunder Ernährung

In der Halle nebenan ganz was anderes: ein Sinnesparcours nämlich, wo über Tasten, Sehen, Riechen und Hören die Sinne geschärft werden. Sojasoße, Zucker- und Salzwasser, Zitronen- und Grapefruitsaft werden per Geschmackstest in süß, sauer oder salzig eingeordnet, Brot „erschmeckt“, der Zuckergehalt von Lebensmitteln wie Cola oder Schorle erraten und erklärt – und so das A und O gesunder Ernährung nähergebracht.

Eva Oestereich