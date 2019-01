Betty Schmidmeier ist ein echtes Neujahrskind: Am 1.1.1939 kam sie in Goldach zur Welt. Ihren 80. Geburtstag ließ sie nun gemütlich angehen: Mit der Familie ging’s zum „Wellness“ in den Bayerischen Wald.

Hallbergmoos –Ein paar Tage später kam Vize-Bürgermeister Josef Niedermair mit einem großen Geschenkkorb zum Gratulieren vorbei. „Da is des Jahr scho guad o’ganga, hat der Bab immer g’sagt“, erzählt die Jubilarin schmunzelnd. Als Zweite von drei „Schmid-Derndl“ kam sie am 1. Januar 1939 als Barbara Steinberger in Goldach zur Welt. Doch genannt wird sie eigentlich schon immer „Betty“. Ihr Vater war Hufschmid in Goldach. Dort besuchte die Jubilarin die Volks-, anschließend die Mädchen-Realschule Heilig Blut in Erding: „Da bin ich jeden Tag bei Wind und Wetter hingeradelt“, sagt sie.

Gut erinnert sie sich noch an den Tag, an dem die Weichen für ihr weiteres Berufsleben gestellt wurden: Eigentlich wollte Betty Schmidmeier, nachdem sie in der Postverwaltung zu arbeiten angefangen hatte, die Beamtenprüfung ablegen. Doch dann erschienen der damalige Bürgermeister Sedlmeier und der Lehrer Bürger bei ihr: Wir brauchen dringend eine Gemeindesekretärin, ließen sie die junge Frau wissen. Und Betty Schmidmeier willigte ein: Am 1. Juni 1960 trat sie ihren Dienst in der Gemeinde Notzing, zu der Goldach damals zählte, an.

Nach der Gebietsreform 1978 wechselte sie in die Verwaltung nach Oberding, wo sie bis zu ihrem Renteneintritt 1999 als Expertin für Sozialversicherungsangelegenheiten und als Standesbeamtin tätig war: „Insgesamt hab’ ich 333 Brautpaare ins Unglück gestürzt“, erzählt sie mit einem Lachen. Über die Begegnungen mit glücklichen Paaren und Mehrfachtätern („Einer war gleich dreimal da“) könnte sie, so Schmidmeier schmunzelnd, „Bücher schreiben“. Sie selbst führt mit ihrem Mann Otto seit 58 Jahren eine glückliche Ehe. Tochter Petra kam 1969 zur Welt, die Enkelin ist 16 Jahre alt.

„Mia ist koan Tag langweilig“, erzählt die Jubilarin, die sich gerne Handarbeiten widmet. Bei den Katholischen Frauen Goldach lässt sie kaum einen Termin aus. An ihrem 80. Geburtstag hat sich Betty Schmidmeier verwöhnen lassen: Gemeinsam Mann, Tochter und Schwiegersohn verbrachte einen Urlaub in einem Wellness-Hotel im Bayerischen Wald. Mit Familie und Freunden wird der Ehrentag auch noch gefeiert: Es geht zum Essen in den Neuwirt. Eva Oestereich