„Inzwischen im Bereich Absurdistan“: Gemeinde installiert Temposchwellen - Landwirte reagieren mit Zorn

Debatte im Hallbergmooser Bauausschuss

Um Raser auszubremsen, hat Hallbergmoos jüngst ein „Berliner Kissen“ installiert. Nun gingen örtliche Landwirte gegen die Temposchwellen auf die Barrikaden.

Hallbergmoos - Auslöser des Dilemmas ist der Hausler-Hof: Dort gibt es regelmäßig Großveranstaltungen, die auswärtige Autofahrer in Scharen anlocken. Einziger Weg dorthin: Der Garchinger Weg. Die Straße im Außenbereich ist zwar dünn besiedelt. Doch die breite Fahrbahn animiert offensichtlich zum fröhlichen Rasen. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 bzw. 50 km/h werden, wie auch Rathauschef und Ordnungsamt bestätigen, oft und gerne ignoriert.

Seit Jahren bitten Anwohner um Maßnahmen gegen die Raser. Im vergangenen Jahr sprach sich der Gemeinderat dafür aus, sogenannte „Berliner Kissen“ auszuprobieren. Seit Mai ist nun eines auf Höhe der Hausnummern 37 bis 39 mit entsprechenden Hinweisschildern auf der Fahrbahn angebracht. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist auf 30 Stundenkilometer reduziert. Der direkte Anwohner ist zufrieden, die meisten Fahrzeuge fahren deutlich langsamer, heißt es.

Verbale Attacken der Landwirte laut Rathauschef „unter der Gürtellinie“

Beschwerden hagelt es nun allerdings von Landwirten: Bei einem Ortstermin haben sie gegenüber dem Bürgermeister ihren Zorn offenbar in rüdem Ton Luft gemacht: „Das war unter der Gürtellinie“, berichtete Niedermair im Bauausschuss.

Warum die Bauern das Berliner Kissen als „Schikane“ empfinden, erläuterte Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit): „Mit dem Auto kommt man relativ gut drüber.“ Aber: Landwirtschaftliche Fahrzeuge, so Loibl, bringe die 6,5 Zentimeter hohe Aufpflasterung ins Schwanken und die Ladung ins Rutschen. Zur Erntezeit müssten Landwirte den „Huckel“ zehn- bis 15-mal am Tag überfahren. Umfahren geht nicht mehr, weil die Kommune inzwischen Pfeiler am Fahrbahnrand hat anbringen lassen. Radfahrer kommen problemlos daran vorbei.

Sicherheitsaspekte der Anwohner vs. Anliegen der Bauern

Niedermair, selbst ehemaliger Landwirt, hegt durchaus Verständnis, sieht aber auch den Interessenkonflikt: Sicherheitsaspekte der Anwohner einerseits, der Wunsch der Bauern, ungehindert auf ihre Felder zu gelangen andererseits. Da das Kissen keine große Investition (3600 Euro) war, könnte er sich vorstellen, es wieder abzubauen und stattdessen verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. „Der Zweckverband Südostbayern ist ja nun für uns im Einsatz.“

Zugleich plädierte der Bürgermeister dafür, die abschnittsweise Tempo-30-Beschränkung aufzuheben, die nach seinem Dafürhalten ohnehin nicht rechtens ist. „Inzwischen sind wir im Bereich Absurdistan“, ärgerte sich Heinrich Lemer (FW), der als einziger von Anfang an gegen die Bremsschwelle war. „Das war doch erwartbar. Und Tempo-30 ist dort mangels Gefahrenlage rechtlich nicht haltbar.“ Christian Schirsch (CSU) bezweifelt zudem eine nachhaltige Bremswirkung der Kissen: „Das verlangsamt Fahrzeuge vielleicht für 100 Meter, danach geben sie auf 900 Metern wieder Gas.“ Für den Abbau sprach sich auch Hermann Hartshauser (Einigkeit) aus. Zum Schutz von Verkehrsteilnehmern auf zwei Rädern kann er sich die Ausweisung von Fahrradstreifen vorstellen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Abbauen nach gerade einmal sechs Wochen: Das ist für Stefan Kronner (SPD) keine Option. Unterstützt von Christian Krätschmer (CSU) plädierte er für eine Erprobungszeit von mindestens einem Jahr. „Danach können wir Bilanz ziehen.“ Der Bauausschuss schloss sich mit knapper Mehrheit (6:5) an. Es soll nun verstärkt Geschwindigkeitskontrollen geben. Nicht entschieden wurde über die Aufhebung des Tempo-30-Limits. Der Punkt stand, wie Kronner mahnte, nicht auf der Tagesordnung.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.