FFW Hallbergmoos zieht Bilanz: Bundesstraße wurde zum Einsatzschwerpunkt

Teilen

Ehre, wem Ehre bei der FFW Hallbergmoos gebührt: (hinten, v. l.) Michael Kraus (25 Jahre), Christian Schröppel (25), Daniel Ring (20), Thomas Schmid (20), Roland Sedlmeier jun. (20) sowie (vorne, v. l.) 3. Bürgermeister Josef Fischer, Kreisbrandinspektor Helmut Schmid, 2. Kommandant Richard Busl (30), Markus Knell (30), Jerome Bauer (20), Ferdinand von Molo (20), Kreisbrandmeister Reinhold Jasch (25) und Kommandant Walter Schreck. Nicht im Bild: Ingo Gössel (30), Mirfet Mahmutagic (30), Martin Eichschmid (20), Mathias Gill (20), Daniela Jasch (20), Franz Weiß (20), Manfred Weiß (20) und Tom Schubert (10). © FFW Hallbergmoos

Nach drei Jahren Corona-Pause konnte die Feuerwehr Hallbergmoos nun wieder in Präsenz ihre Jahreshauptversammlung durchführen. Es gab viel zu besprechen.

Hallbergmoos - Die Statistiken der Jahre 2019 bis 2021 präsentierte Walter Schreck. 63 Aktive, darunter zwölf Frauen, und eine sechsköpfige Jugendgruppe versehen ihren ehrenamtlichen Dienst. 2021 wurden sie zu insgesamt 110 Einsätzen (1910 Stunden) – darunter 21 Brände, 56 technische Hilfeleistungen, sieben ABC-Einsätze und eine Sicherheitswache – gerufen. Auffällig oft war die Bundesstraße 301 Einsatzschwerpunkt mit zum Teil sehr schweren Verkehrsunfällen, so Schreck.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Übungen wurden 1465 Stunden investiert, in Lehrgänge weitere 509 Stunden. Das ist Corona-bedingt deutlich weniger als zuvor. Nun ist wieder mehr möglich, so Schreck. Unterm Strich weist die Bilanz 231 Aktivitäten mit einer Gesamtstundenzahl von 3884 aus.

Verabschiedung eines langgedienten Aktiven: Heinrich Hainzinger (Mitte) wurde in allen Ehren von Richard Busl (2. Kommandant, links) und Walter Schreck (1. Kommandant, rechts) in den Ruhestand verabschiedet. © FFW

Mit der Einführung von Dienstgraden – vom Feuerwehrmann bis zum Löschmeister – will man laut Schreck die Motivation der Truppe stärken. Die Grade richten sich nach Zugehörigkeit und Ausbildung. An Motivation mangelt es ohnehin nicht: Von 21 Neuverpflichtungen und etlichen erfolgreichen Fortbildungsmaßnahmen konnte Schreck berichten. In die Ukraine-Hilfe und das eingerichtete Verteilzentrum haben die Floriansjünger viel Zeit investiert. Die FFW Hallbergmoos hat einen neuen Ölwehr-Anhänger erhalten. Und: Das neue Einsatzfahrzeug TLF-4000 ist inzwischen bestellt.

Eva Oestereich