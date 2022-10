Führungswechsel bei „Einigkeit“: Junge Kräfte sollen für neuen Schwung sorgen

Das neue Vorstandsteam: Alexander Thiel, Niklas Weltmaier (beide Beisitzer), Hermann Hartshauser (stellvertretender Vorsitzender), Markus Loibl (Vorsitzender), Sepp Grichtmair (Kassier), Sabrina Schmidmeier (Schriftführerin) und Bürgermeister Josef Niedermair. ev © Oestereich

Mit einem neuen Vorsitzenden geht die „Einigkeit“ Hallbergmoos in die Zukunft: Markus Loibl soll das Vereinsleben neu ankurbeln.

Hallbergmoos – Markus Loibl ist neuer Vorsitzender der „Einigkeit“. Zusammen mit seinen Stellvertretern Hermann Hartshauser und Christian Helminger leitet er nun die Geschicke der parteifreien Wählervereinigung. „Junge Leute sollen die Partei mit neuen Ideen in den kommenden vier Jahren und auch in den nächsten Kommunalwahlkampf führen“, unterstrich der scheidende Vorsitzende Helmut Ecker (70). Er hatte acht Jahre lang den Vorsitz inne, verzichtete nun aber auf eine Kandidatur. Mit der neuen Vorstandschaft, die von Sepp Grichtmair (Kasse) und Schriftführerin Sabrina Schmidmeier komplettiert wird, will man das Vereinsleben wieder ankurbeln.

Denn coronabedingt fielen Highlights, wie das Osterfeuer, das Fischessen und auch die Mitgliederversammlung, in den vergangenen beiden Jahren aus. Das hat sich auch in der Vereinskasse bemerkbar gemacht, die sich mit dem Aufleben gesellschaftlicher Aktivitäten nun wieder füllen soll. Dies sei wichtig auch im Hinblick auf die Kommunalwahl 2026, unterstrich Ecker: „Damit die gute Kombination von Jung und Alt gut agieren kann.“

Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) lobte die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Man arbeite für die Bürger mit einer sehr großen Verantwortung und Verpflichtung. Die großen Themen wie Klima oder Verkehr müssten auch in Hallbergmoos angepackt werden. (Eva Oestereich)