Lieber ohne Parkausweise: Keine Ausnahmen für Anwohner in Hallbergmoos

Parken ohne Extrawurscht: Das Hallbergmooser Parkraumkonzept bleibt weiter bestehen. © Julian Stratenschulte/dpa

Anwohner-Parkausweise einführen – oder nicht? Diese Frage wurde im Hallbergmooser Gemeinderat nun deutlich beantwortet. Nur zwei Räte waren dafür.

Hallbergmoos - Leicht gemacht hat sich der Rat die Entscheidung nicht. Denn das Ordnungsamt hatte „nachvollziehbare“ Probleme aufgezeigt. 1992 hatte die Kommune, um „Flughafenparker“ fernzuhalten, in vielen Wohngebieten die erlaubte Parkzeit auf zwei Stunden begrenzt und eine Verkehrsüberwachung eingeführt. Gegen eine Jahresgebühr von 30 Euro erhielten Anwohner allerdings eine zeitlich unbegrenzte Verlängerung der Parkzeit. Mit der Einführung eines neuen Parkraumkonzepts 2018 wurden die Parkausweise abgeschafft.

Allerdings wurde die erlaubte Parkzeit auf 24 Stunden ausgedehnt. In jüngster Zeit haben Anwohner wieder vermehrt um Ausnahmegenehmigungen gebeten: Etwa 15 Anfragen, berichtete Ordnungsamtsleiter Michael Kirmayer im Verlauf der Debatte, sind im Rathaus eingegangen. Grund: In der Hochzeit der Pandemie wurde viel von zu Hause gearbeitet. Und auch an Wochenenden waren die Fahrzeughalter mit der 24-Stunden-Begrenzung gezwungen, ihr Fahrzeug zu bewegen und unnötige Fahrten zu machen. Dies sei ökologisch und ökonomisch zu hinterfragen, argumentiert das Ordnungsamt – und sprach sich für Anwohner-Parkausweise aus.

Verwaltung schlug Ausnahmegenehmigung unter bestimmten Voraussetzungen vor

Der Vorschlag der Verwaltung: Wer über die laut Stellplatzordnung geforderten Parkplätze verfügt und sie nicht „zweckentfremdet“, kann unter bestimmten Voraussetzungen für einen Privat-Pkw (unter 3,5 Tonnen) pro Haushalt am Hauptwohnsitz eine Ausnahmegenehmigung für 120 Euro jährlich erhalten. Im Rat stieß die Idee überwiegend auf Ablehnung: „Ich bin absolut dagegen. Wer einen zusätzlichen Stellplatz braucht, kann sich einen mieten. Es gibt viele Flughafen-Services, die Parkplätze anbieten“, so Robert Wäger (Grüne). Sich einen „günstigen“ Parkplatz im öffentlichen Raum „zu kaufen“, geht in seinen Augen gar nicht. Silvia Edfelder (CSU) gab ihm Recht: „Das ist kontraproduktiv. Wir wollen doch weg vom Auto.“

Wenn man der Idee überhaupt nähertritt, unterstrich Bürgermeister Josef Niedermair, „dann möchte ich schon wissen, ob die Garage leer ist. Das würden wir kontrollieren.“ Er teilt Hermann Hartshausers (Einigkeit) Bedenken, dass aus öffentlichen Stellplätzen günstige (Firmen-)Parkplätze oder Abstellflächen für Wohnmobile werden – faktisch für 365 Tage im Jahr. „Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Verwaltung sondergleichen“, wandte sich auch Sabina Brosch gegen Anwohner-Parkausweise. Wer ein Auto mehr hat, müssen sich selbst um einen Stellplatz kümmern – nicht die Kommune.

Eine Frage, über die der Gemeinderat nicht mehr abstimmen musste

Der Ordnungsamtsleiter sprach indes davon, dass sich die Mehrarbeit im Rahmen hält: „Das ist nicht die große Masse. Wir können das managen.“ Heinrich Lemer (Freie Wähler) plädierte dafür, die finanziellen Hürden hochzuschrauben: „Auf 300 Euro pro Jahr“. Zuvor hatte Wäger von 600 Euro gesprochen. Über diese Frage musste der Gemeinderat aber nicht mehr entscheiden. Denn die große Mehrheit lehnte es ab, für Anwohner Ausnahmegenehmigungen von der 24-Stunden-Beschränkung zu erteilen.

Eva Oestereich