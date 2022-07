Die vierte dürfte die letzte Verlängerung sein: Noch bis 2032 wird im Brandstadl Hallbergmoos Kies abgebaut

Teile des ehemaligen Kiesabbaugebiets in den Isarauen sind schon jetzt ein attraktives Biotop. © Oestereich

Hallbergmoos hat zum vierten und wahrscheinlich letzten Mal die Kiesabbaugenehmigung im Brandstadl verlängert. Fraglich ist, ob der Zeitplan eingehalten wird.

Hallbergmoos - Bis Ende 2032 darf die KFE GmbH & Co. KG auf dem Gelände in den Isarauen weiterarbeiten. Für die Rekultivierung und die Beseitigung des Kieswerks hat der Betreiber dann bis Ende 2034 Zeit. Allerdings möchte der Rat wissen, ob der Zeitplan dieses Mal eingehalten wird. Den Stand der Dinge soll das Unternehmen in fünf Jahren darlegen.

Ursprünglich hätte der Kiesabbau in den Isarauen Ende 2012 beendet werden müssen

„Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Fristverlängerung. Aber einen Endtermin würde ich schon gerne mal erfahren“, sagte Christiane Oldenburg-Balden (SPD). Ursprünglich hätte der Kiesabbau in den Isarauen Ende 2012 beendet werden müssen. Inzwischen hat die Kommune 2011, 2014 und 2015 einer Verlängerung zugestimmt – zuletzt galt diese bis 31. Dezember 2024.

27 Hektar stehen für die Biotopentwicklung zur Verfügung

Derzeit können noch etwa sieben Hektar auf der genehmigten Fläche abgebaut werden. Pro Jahr wird rund ein Hektar, je nach Auftragslage, abgebaut, sodass das Unternehmen für den Restabbau etwa sieben Jahre veranschlagt. Nach Beendigung des Kiesabbaus müssen noch die Restverfüllung und die Rekultivierungsarbeiten durchgeführt werden, wofür dann noch drei Jahre zur Verfügung stehen. Von Unternehmensseite, so heißt es, sei die Fristverlängerung um zehn Jahre aus heutiger Sicht „realistisch“. Nach Abschluss des Kiesabbaus stehen 27 Hektar für die Biotopentwicklung zur Verfügung. Rund 3,7 Hektar werden aufgeforstet.

Robert Wäger (Grüne) forderte von der KFE GmbH & Co. KG in fünf Jahren einen Sachstandsbericht. Der Gemeinderat nahm dies in seine Entscheidung auf. Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) betonte indes, dass durch die Rekultivierung der Flächen „was Schönes und Besseres entsteht“. Und: „Kies braucht jeder.“

ev