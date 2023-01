Beim närrischen Nachwuchs in Hallbergmoos schwingen jetzt Vitus I. und Sophia I. das Zepter

Und Luis ganz oben: Auch die Kindergarde eroberte die Herzen des Publikums im Sturm. © Oestereich

Vitus I. und Sophia I. legten bei der Hallbergmooser Kinder-Inthro einen Traumstart hin. Und dann war da noch ein besonderer Tänzer - er erhielt Extra-Applaus.

Hallbergmoos - „Es wird schwer für Euch nach so langer Pause – und nach uns“: Der „alte“ Hallbergmooser Kinderprinz Dario I. hatte den Schalk im Nacken, als er gemeinsam mit Prinzessin Marie I. das Zepter abgab – an Vitus I. Ziegltrum und Sophia I. Kunstwadl. Die Kinder-Inthronisation am Sonntag zeigte, dass die neuen Herrscher über den Kinderfasching ihren Vorgängern in nichts nachstehen: Sie eroberten die Herzen des Publikums im Sturm.

Bürgermeister Josef Niedermair gab den jungen Regenten die Rathausschlüssel („Jetzt gehen sie mir allmählich aus“) und einen nicht ganz ernst gemeinten Rat mit auf den Weg: „Ihr dürft jetzt auch selbst entscheiden, ob ihr Montag wieder zur Schule geht. Aber gebt den Lehrern besser vorher Bescheid.“

Souveräne Antrittsrede des neuen Kinderprinzenpaars

Souverän war die Antrittsrede der beiden Zehnjährigen: Sophia I. schwärmte von ihrem „charmanten Prinzen“, er von seiner „zauberhaften Prinzessin“. Und im besten Bairisch weckte Vitus I. die Vorfreude auf die närrischen Wochen unter dem Titel „World of Fantasy“: „Und wenn’s eich g’foid, sogts’as ruhig weida.“

Für einen ersten Gänsehautmoment sorgten Sophia I. und Vitus I. beim Prinzenwalzer. © Oestereich

Und wie es gefällt! Nicht nur der Prinzenvater Christian Ziegltrum hatte mit den Tränen der Rührung zu kämpfen, als das Kinderprinzenpaar seinen ersten Auftritt aufs Parkett zauberte: Sophia I. im blauen, glänzenden Traumkleid, Vitus I. im edlen Zwirn. Zum romantischen Titel „Küss mich, halt mich, lieb mich“ – bekannt aus dem Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – schwebten sie äußerst gekonnt und mit einem zauberhaften Lächeln übers Parkett. Ein erster Gänsehautmoment.

Die Garden beeindruckten das Publikum auf ganzer Linie

Nicht minder beeindruckend: Die von Sabrina Schuster und ihren Co-Trainerinnen Hannah Veser und Luisa Rüddenklau choreografierte Show der Kinder- und Teeniegarden. In schwarze Umhänge gehüllt waren die Tänzerinnen und Tänzer einmarschiert. Die kleinen, zauberhaften Feen der Kindergarde, die sich darunter verbargen, und die „wilden“ Teenies beeindruckten auf ganzer Linie.

Den goldenen Rathausschlüssel überreichte Bürgermeister Josef Niedermair dem Kinderprinzenpaar. © Oestereich

Als sich die Hallbergmooser Faschingspräsidentin Renate Hofbauer zum Schluss noch einmal ans Publikum mit einem Hinweis wandte, brandete ein weiteres Mal tosender Applaus auf: Inmitten der kleinen Tänzerinnen war Luis, „ein besonderes Kind“ mit besonders viel Freude am Mitmachen, wie Hofbauer sagte. Sie unterstrich: „Bei uns kommt es nicht darauf an, dass jeder Schritt und jede Bewegung zu 100 Prozent sitzen. Wir wollen Spaß und Freude haben und vermitteln“, betonte Hofbauer. „Und dabei jeden mitnehmen, egal ob er oder sie im Rollstuhl sitzt oder andere Einschränkungen hat.“ Ein herausragendes Beispiel für gelebte Inklusion.

Eva Oestereich