Kindergarden veranstalten funkensprühendes Mega-Spektakel in Hallbergmoos

Hoch hinaus mit ihrer Darbietung wollten die jungen Tänzerinnen und Tänzer aus Kammerberg. © Oestereich

Was war das für ein wunderbares, närrisches Spektakel, fest in Kinderhand: Beim Kindergardetreffen in Hallbergmoos lieferten alle ab.

Hallbergmoos – Fasching wie aus 1001 Nacht, mit schillernden Herrschern der Meere oder inmitten der Hitze Miamis: 23 Kinder- und Teeniegarden aus Nah und Fern verwandelten den Gemeindesaal in einen funkensprühenden Hexenkessel. Und die Narrhalla Hallbergmoos präsentierte sich einmal mehr als perfekter Gastgeber des Mega-Spektakels. Acht Stunden verwandelten die tanzbegeisterten Prinzenpaare und Garden, ihre lautstarken Fans und das begeisterte Publikum den Gemeindesaal in einen Hexenkessel.

Im 20-Minuten Takt wirbelten die Kids über die Tanzfläche und zeigten in glitzernden Kostümen anspruchsvolle Choreografien und atemberaubende Akrobatik-Elemente.

Die Herzen der Gäste im Sturm eroberten die Kleinen der Kindergarde Hallbergmoos mit ihrem bezaubernden Auftritt. © Oestereich

Die ansteckende Freude, dass man nach der Corona-Zwangspause den Fasching wieder feiern konnte, sprang von der ersten Minute an aufs Publikum über. Buchstäblich jeder Schritt, jede Hebefigur, jeder Sprung und Spagat wurden frenetisch bejubelt. Es wurde alles geboten – vom klassischen Gardetanz bis zu fantasievollen Showprogrammen: Die zauberhaften Elfen des Gastgebers in ihren grün-glitzernden Kostümen, der kleine Drache Luis und das Prinzenpaar Vitus I. und Sophia I. entführten in die „World of Fantasy“. Die Gipsy Kids aus Neufrauenhofen (bei Landshut) rockten das Parkett in wilder Wikinger-Manier. Den Traum von „1001 Faschingsnacht“ ließ die FG Kammerberg-Fahrenzhausen in großem Stil aufleben – mit 25 tanzbegeisterten Kindern, zehn Marschmädels, Hofstaat und eloquentem Moderator Maxi: Angeführt von Melina I. und Benedikt II. ließen sie die Zuschauer auf ihrer zauberhaften Reise zu Sindbad und Alibaba auf ihrem fliegenden Teppich Platz nehmen.

Mit den Little Diamonds ging’s in den rauschenden Zauberwald, dabei stand die Welt schon ein ums andere Mal Kopf. Die Choreografien anspruchsvoll und zauberhaft zugleich, die Akteure in ihren märchenhaften Kostümen eine Augenweide. Einen wunderbaren Auftritt legte die Narrhalla Attenkirchen hin. Wunderschön anzuschauen: der Prinzenwalzer von Johanna I. und Sebastian II. zum Titelsong von „Beauty and the Beast“.

Und die Gastgeber durften einen wundervollen Erfolg feiern: Wie beim Gardetreffen üblich, bewertete eine Jury die Performance, etwa in Sachen Ausstrahlung, Synchronität, Musikauswahl und die Kostüme. Die Hallbergmooser Kindergarde wurde mit dem zweiten Platz belohnt. „Ich bin megastolz. Auch wenn es nicht ums Gewinnen geht, sondern darum, dass die Kinder Spaß haben“, sagte Faschingspräsidentin Renate Hofbauer, die das Event moderiert hatte. Dem Feedback der Teilnehmer habe sie entnehmen dürfen, „dass alle glücklich und zufrieden waren, nach so langer Pause wieder den Fasching feiern, tanzen und beieinander sein durften“.

Die Ergebnisse:

Kinderprinzenpaare: 1. Kammerberg-Fahrenzhausen (Thema „Der Traum von 1001 Faschingsnacht“), 2. Narrhalla Attenkirchen (ohne Thema) und ebenfalls 2. die Brucker Kids („Im Wirbel der Spiele“)

Kindergarde: 1. Die Brucker Kids („Im Wirbel der Spiele“), 2. Narrhalla Hallbergmoos („World of Fantasy“) 3. Kammerberg-Fahrenzhausen („Der Traum von 1001 Faschingsnacht“) Teeniegarde: 1. Future Dancers Velden („Herrscher der Meere im Laufe der Zeit“) 2. Young Revolution - Die Brucker („Two Hearts - One Love“) 2. Kammerberg-Fahrenzhausen („Miami Heat“).

Eva Oestereich

