Klassentreffen der „Schlüteraner“

Die Marke Schlüter ist Kult, weltweit. Der 1. Schlüter Club Freising hat sich auf seine Fahnen geschrieben, die Erinnerungen an die Traktorenmarke wachzuhalten – und lud deshalb am Sonntag die Ex-Schlüter-Mitarbeiter zu einem Treffen auf dem Hauslerhof ein. Über 200 „Schlüteraner“ folgten dem Ruf.

Hallbergmoos/Freising – Vereinschef Hans Helminger, der früher auch bei Schlüter tätig war, sprach bei seiner Begrüßung von einem Klassentreffen der besonderen Art, das 25 Jahre nach Schließung des Werkes auf dem Hauslerhof stattfand. „Wer sich den Sonntag für ein solches Treffen freinimmt, muss schon eine besondere Verbundenheit mit seinem Arbeitgeber gehabt haben“, meinte Vereinsmitglied und Schauspieler Dieter Fischer, der die Firmengeschichte Revue passieren ließ.

Dabei holte er sehr weit aus, erzählte vom Gründer, der aus Westfalen stammte, nach seiner Lehre als Schlosser auf die Walz ging und dessen Weg bis nach Freising führte. Seine kleine mechanische Werkstätte in München war die Geburtsstätte des Unternehmens.

Die Zeit des Aufbaus sei sicherlich nicht ganz einfach gewesen, wie Fischer erzählte. Denn, um am Anfang Geld in die Kassen zu bekommen, soll der Firmengründer auch als Hausmeister gearbeitet haben. Seine Frau betrieb nebenbei eine Weißnäherei.

In seinem Rückblick erinnerte Fischer an den Kauf der Eisengießerei und Maschinenfabrik Schülein im Jahr 1911 sowie an den Bau des Schlüterhofes, der ehemaligen Schmidtbauermühle ein Jahr danach. 1915 begann Anton Schlüter mit dem Bau der neuen Fabrik in Freising und verlegte die komplette Fabrikation des Münchner Werkes in die Domstadt. Bis 1937 baute man stationäre Motoren für Stromaggregate und sogar Schiffsmotoren.

Danach ging es mit den Traktoren los. Als Rüstungsbetrieb im 2. Weltkrieg hatte Schlüter bis zu 2000 Beschäftigte, so Fischer. In einem Film, den die Familie Weiß bereitgestellt hatte, sahen die Gäste imposante Bilder von den Feldtagen auf dem Schlüterhof sowie Traktoren-Vorführungen und Präsentationen anlässlich der Verkaufs- und Schulungs-Seminare. Zur Königsklasse der Schlüter-Traktoren gehörte zweifellos der erste 500 PS starke Schlüter-Schlepper mit einem turbo-aufgeladenen 12-Zylinder-MAN-Motor, der 1987 in Freising gebaut wurde, schwärmte Fischer – bis er zum Schluss das bittere Ende des Schlüterwerks schilderte. Wolfram Riedel