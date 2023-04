Kräftig ausgeteilt: Kritik und Lob von Bruder Barnabas für Hallbergmooser Politiker

Erstmals in die Rolle des Bruder Barnabas schlüpfte beim Starkbierfest der Freien Wähler Thomas Henning. © Oestereich

Beim Starkbierfest in Hallbergmoos wurde den Fraktionen kräftig eingeschenkt. In die Rolle des Bruder Barnabas schlüpfte heuer erstmals Thomas Henning.

Hallbergmoos – Bruder Barnabas ist nach drei Jahren Abstinenz zurück. Und er ist nicht wieder zu erkennen. Kein Wunder: In der Mönchskutte steckte beim Starkbierfest der Freien Wähler am Freitagabend in Goldach nicht mehr Gemeinderat Heinrich Lemer, der sich mit über 70 Jahren zur Ruhe gesetzt hat. Als sein Nachfolger trat nun FW-Fraktionschef Thomas Henning vor 40 Gästen auf die Kanzel.

Grüne, SPD und Einigkeit waren im Publikum nicht zu finden. Bürgermeister Josef Niedermair gab sich indes die Ehre. Ihm galt auch der erste sachte Hieb des Fastenpredigers: Der Blick auf die Baustelle an der Hauptstraße ließ ihn sinnieren, dass der Gemeindechef zum Spagat zwischen Retro und Neuzeit ansetze: In Goldach „die guten alten Zeiten mit unbefestigten Straßen“ einerseits, Autoladestationen, Windrädern und PV-Anlagen andererseits.

Den schäumenden „Bock“ ließen sich (v. l.) Bürgermeister Josef Niedermair (CSU), 3. Bürgermeister Josef Fischer, FW-Ortsvorsitzender Andreas Junghans und Fastenprediger Thomas Henning schmecken. © Oestereich

Harsch ging Barnabas die Grünen an: die „drei Spezialisten, angeführt vom dritten Landrat Robert Wäger, gefolgt von seinem Bodyguard Sabina Brosch und der scharfen Wachhündin Alexandra Gebhard“. „Undurchsichtig“ sei deren Haltung zu erneuerbaren Energien, so Barnabas: „Zum einen will man, möglichst per Gesetz, Photovoltaikanlagen um jeden Preis bauen lassen. Und zum anderen aber bitte ohne Gewinnabsichten der Betreiber: Kaufmännisch gesehen ein eher schwieriges Unterfangen.“ Eine „göttliche Eingebung“ wünschte er dem „Dreigestirn“ auch in puncto „Allheilmittel Windkraft“ – und die Erkenntnis, „die Bürger in solchen Fragen, mit ihren Ängsten und Bedenken ernst zu nehmen.“

Eine Breitseite gab’s auch für die „Schwester“ der Einigkeit: „Ich spüre da eine gewisse Hassliebe zwischen den Geschwistern. Ihr wisst’s schon, dass ihr aus dem gleichen Stall kommt’s, oder?“ rüffelte er die Parteifreien. Wäre man sich einig, hätte man (fast) eine Mehrheit im Rat: „Nur mal so zur Info: Sechs plus vier macht 10.“ Ob das „wunderbare Bild von wahrer Einigkeit“ und dem Zurücklassen von „alten Verletzungen und Animositäten“ ein Traum bleibt, wäre dann abzuwarten.

Hohe Sympathiewerte genoss die geballte und fast vollständig anwesende CSU-Frauenpower beim Fastenprediger: die „drei Mädels“ Silvia Edfelder, Andrea Holzmann und Tanja Knieler, letztere mit Bürgermeister-Ambitionen und alle drei mit „gesegnetem Mitteilungsbedürfnis“. Erst recht, wenn es im Rat um die Hindenburgbrücke geht: „Da heißt es dann: Tanja gegen den Rest der Welt.“

Der SPD bescheinigte Barnabas weitestgehende Unauffälligkeit: „So richtig wahrnehmen tut man sie in der Gemeinde nicht.“ Stefan Kronner agiere im Rat „devot-ruhig, sachlich mit starkem Hang zum Schulmeisterlichen“. Schelte gab’s für Seniorenreferentin Christiane Oldenburg-Balden und ihren „rivalisierenden Vergleich zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben“ der Kommune.

Beste musikalische Unterhaltung boten die Goldacher Buam, die beim Starkbierfest der Freien Wähler am Freitagabend im Alten Wirt Goldach aufspielten – zur Freude der rund 40 Gäste, die an diesem Abend gekommen waren © Oestereich

Die eigenen Reihen ernteten natürlich viel Lob – etwa der dienstälteste dritte Bürgermeister und „Getränkemogul“ Josef Fischer, der seit 23 Jahren amtiert, sowie der schauspielernde Sportreferenten Markus Streitberger und der geschäftstüchtige Gastwirt Christian Straub, der sein Spektrum vom Kaffeehaus bis zur Nachtbar ausgedehnt hat. Mit spitzbübischer Freude heizte Barnabas die Gerüchteküche um die dauerkränkelnde Parkwirtschaft an: „Jetzt schau mer mal, was da im Sport- und Freizeitpark bei der gastronomischen Edel-Lokalität noch rauskommt.“

Mit Adenauer hält es der Gemeinderat dann und wann bei Beschlüssen, „die nach einer gewissen Zeit des geistigen Setzens noch mal angeschaut werden“ – um sie schließlich, wie im Fall des Wohnbauprojekts in der Predazzoallee, zu revidieren. Gut so, findet der Fastenprediger – und lobte den Bürgermeister für seinen Sinneswandel beim Neubau der Hallbergmooser Wache: „Mei, so ist halt Demokratie, und das ist gut so.“



Eva Oestereich

