„Kunst am Zaun“: 2. Freiluft-Wanderausstellung in der Gemeinde Hallbergmoos

Murmeln aus Glas, Patronenhülsen, Geld: Einen kritischen Blick auf die Welt wirft Ingrid Kammann in ihrem Mosaik. Sie sagt: „Wir sind Futter für die Geld- und Waffenlobby, die unsere Träume und Sehnsüchte, unser anderes Menschsein zerstört und verschlingt“.

Kunstgenuss quasi im Vorbeigehen

20 Künstler aus der Region zeigen ihre Werke „Open Air“: In Hallbergmoos startet jetzt zum zweiten Mal die Aktion „Kunst am Zaun“. Hier gibt‘s alle Infos dazu.

Hallbergmoos – Kunst am Zaun, Kunst im öffentlichen Raum: Dieses Format des Hallbergmooser Kultursommers hat sich gemausert. Nach der „kleinen“ Premiere im Vorjahr sind nun bei der zweiten Auflage 20 Künstler aus der Region bei der Freiluftausstellung vertreten.

„Wir wollen uns öffnen, Kunst einem breiten Publikum zugänglich machen“, beschreibt Inez Eckenbach-Henning die Intention des Outdoor-Erlebnisses. Sie ist Leiterin des Arbeitskreises Kunst und Organisatorin des Formats. „Ausstellungen im Rathaus besucht dann doch eher ein Fachpublikum. So erschließen sich die Bilder den Spaziergängern und Sportlern gewissermaßen im Vorbeigehen.“ Im Sportpark, im Goldachpark und am Rathausplatz wird die Wanderausstellung in den kommenden Monaten zu sehen sein.

+ Präsentieren ihre Kreativität: alle Aussteller der Werkschau „Kunst am Zaun“. © Oestereich

Geöffnet hat sich die Ausstellung für einen breiteren Ausstellerkreis: Für den Projektwettbewerb reichten 20 Künstler aus der Region 50 Werke ein, darunter Mitglieder des Freisinger Mohr und der Künstlerpalette Unterschleißheim. „Die Resonanz hat uns sehr gefreut und zeigt uns, wie wichtig Präsentationsmöglichkeiten für Kreative sind – auch Ungewöhnliche“, so Eckenbach. Zum Start der Wanderausstellung sind 20 Kunstbanner, die auf Bauzäune gespannt sind, vier Wochen lang im Sportpark zu sehen.

Das Spektrum der kreativen „Kraftwerke“, wie sie Kulturreferentin Andrea Holzmann in ihren Grußworten beschrieb, ist breit gefächert: von der Aquarellmalerei bis hin zu Foto und Digitalkunst. Die Bilder sind mit Stichpunkten zum jeweiligen Künstler versehen – und einem QR-Code, der auf digitalem Weg per Smartphone zum Kunstschaffenden führt. Natürlich kann man die Werke auch kaufen.

Eva Oestereich

Gut zu wissen Die Ausstellungstermine: bis 6. August Bürgerpark im Sport- und Freizeitpark (Söldnermoos 61), bis 6. September im Goldachpark (Sedlmeierweg), bis 8. Oktober auf der Wiese am Rathausplatz. Es präsentieren sich Anneliese Adelsperger, Stephan Baum, Mandy Böhme, Inez Eckenbach-Henning, Linda Ferrante, Stephanie Frank, Carla Gruber, Stefanie Ihlefeldt, Ingrid Kammann, Elfriede Kirschner, Tanja Knieler, Dietmar Knoppik, Irina Krätschmer, Markus Lindinger, Theresia Maier, Maria Mehrbrodt, Matthias Riedinger, Renate Sacher, Andreas M. Sames sowie Christina Thenert-Moser.

