Kunst und Kultur in Hallbergmoos: Mit der „Sonntagsmusi“ geht’s wieder los

Seit 2017 gibt es den Kunsthandwerkermarkt in Hallbergmoos. Von Jahr zu Jahr wurden es mehr Aussteller und Besucher. Heuer wird ein „Oster-Markt“ am 16. April und einen „Kathreinmarkt“ am 19. November stattfinden. © Cultiamo

Der Hallbergmooser Kunst- und Kulturverein Cultiamo startet ab 10. April in die neue Saison. für 2022 sind viele tolle Aktionen geplant.

Hallbergmoos – Nach einem – trotz Corona – erfolgreichen Jahr 2021 startet der Hallbergmooser Kunst- und Kulturverein „Cultiamo e.V.“ am 10. April in eine weitere Saison. „Unser Ziel ist es weiterhin, Kunst für alle Altersgruppen, für alle Geschmacksrichtungen und im gesamten Ort zu präsentieren“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Max Kreilinger.

Die mittlerweile in den gesamten Landkreisen Freising und Erding überaus beliebte Reihe „Sonntagsmusi“, ein musikalischer Frühschoppen, der von bayerischer Blas- und Volksmusik, Biergarten-Swing und -Dixie, über Schlager und Pop bis hin zu Liedermachern reicht, wird im Jahr 2022 insgesamt an zehn Sonntagen stattfinden – meist im Biergarten oder bei schlechtem Wetter im Saal des „Alten Wirt“, aber auch an ganz anderen Orten in der Gemeinde. Der Start wird am Palmsonntag, 10. April, sein, der letzte Termin am 30. Oktober. Die Verantwortlichen von „Cultiamo“ sind dabei nach wie auf der Suche nach Bands, Kapellen, kleinen Orchestern oder Liedermachern, die sich gerne auf einer öffentlichen Bühne präsentieren wollen.

Ebenso beliebt sind die „Kunsthandwerker-Märkte“. Davon wird es heuer zwei Stück geben: einen „Oster-Kunstmarkt“ am Ostersamstag, 16. April, sowie zu Kathrein am 19. November. Wo genau sie stattfinden werden, steht noch nicht fest, „aber ganz bestimmt, wie auch bisher, an Orten in der Gemeinde, die zum Flair der Veranstaltung passen“, verspricht die Vereinsvorsitzende Sabina Brosch.

Ganz neu wird es erstmals zwei Veranstaltungen auf der kleinen Bühne im Goldach-Park geben: Am Freitag, 17. Juni, präsentiert der Verein „Opern auf Bayrisch“ mit dem „Fliegenden Holländer“ und vier versierten Blechbläsern – ein äußerst vergnüglicher Abend, keineswegs nur für Opernliebhaber. Am 29. Juli wird es im Goldach-Park ein weiteres musikalisches Schmankerl bei Kerzenschein und kalten Getränken geben. Der Verein ist dazu aktuell in Gesprächen mit örtlichen und regionalen Künstlern.

Ebenfalls erstmals wird „Cultiamo“ ab 1. Dezember täglich Fenster in einem interaktiven Adventskalender im gesamten Ortsgebiet öffnen lassen. „Und für Kunst im öffentlichen Raum, die in Hallbergmoos bislang ja gar nicht stattfindet, werden wir ein Projekt ab dem Frühsommer starten: Privatleute, Vereine oder Firmen werden wir dann auffordern, sich künstlerisch zu betätigen“, sagt Brosch. „Die Idee wird gerade final entwickelt.“

Wer gerne im Verein „Cultiamo“ mitmachen möchte, ob als stilles oder aktives Mitglied oder auch seine künstlerischen Ideen einfließen lassen und umsetzen möchte, der ist jederzeit herzlich willkommen. Auf der Homepage www.cultiamo.de finden sich sämtliche Informationen und Termine. Wer direkt Kontakt aufnehmen möchte, kann dies per Mail an kontakt@cultiamo.de tun. ft

