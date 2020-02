„Abschreckung geht gar nicht“: Landratskandidat Robert Wäger (Grüne)

Robert Wäger (Grüne) will der Freisinger Landrat werden. Im Interview spricht er über seine Vorhaben und darüber, was ihn am Landkreis stört.

Hallbergmoos – „Mir ist in den letzten zwölf Jahren zu wenig im Landkreis passiert.“ Daher will sich Robert Wäger (Grüne) künftig selbst als Landrat beweisen. Im FT-Interview verrät er, wer ihn zu seiner Kandidatur inspiriert hat, wie er das Vorgehen in der Bildungspolitik verbessern will, und warum Wunschvorstellungen beim Straßenbau nicht funktionieren.

In wenigen Wochen ist Landratswahl. Wie fühlen Sie sich?

Gut und gespannt – ähnlich wie vor der Geburt meiner ersten Tochter.

Warum wollen Sie eigentlich ausgerechnet Landrat werden?

Ich habe schon immer gerne aktiv gestaltet. Durch meine Arbeit im Gemeinde- und im Kreisrat habe ich gesehen, welche Möglichkeiten in der Kommunalpolitik stecken. Allerdings ist mir in den letzten zwölf Jahren zu wenig im Landkreis passiert. Unter anderem hat mich Fridays for Future dann dazu inspiriert, mich selbst um das höchste Amt im Landkreis zu bewerben, um hier mehr zu bewegen.

Wägers größte Stärke? „Auf Menschen zuzugehen“

Welche Charakter-Eigenschaften muss ein Landrat mitbringen?

Zuhören können, führen ohne zu befehlen. Und er muss Gestaltungswillen und Verantwortungsbewusstsein besitzen.

Ihr Lebensmotto?

Optimismus – erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Was würden Sie als Ihre größte Stärke bezeichnen?

Auf die Menschen zuzugehen und mit fast jedem reden zu können.

Und wo haben Sie vielleicht noch Optimierungsbedarf?

Namen immer richtig Gesichtern zuzuordnen. Manchmal auch etwas mehr Geduld. Und ich verstecke meine Meinung nicht immer hinter zurecht geschliffenen Worten und stehe zu meinem Wort. Das irritiert mein Umfeld manchmal.

Was lieben Sie am Landkreis Freising am meisten?

Außer den vielen verschiedenen Menschen? Die unterschiedlichen Landschaften.

Was stört Sie am Landkreis Freising?

Der viele Verkehr und der Lärm des Flughafens.

2023 „können wir die dritte Startbahn als erledigt betrachten“

Ein Landrat muss ein großes Orchester dirigieren. Welchen Takt wollen Sie schlagen?

Es geht um einen vertrauensvollen Umgang miteinander und eine hohe Schlagzahl Richtung Zukunft.

Das Bewusstsein für den Klimawandel ist so groß wie noch nie in der Gesellschaft. Was tun Sie persönlich bereits, um unseren Planeten zu schützen?

Lebensmittel kaufe ich fast nur noch regional und ökologisch ein. Ich fahre ein E-Auto und radle viel mit dem Pedelec. Neue Kleidung kaufe ich aus fairem Handel und ökologischen oder recycelten Materialien. Ich versuche, nachhaltig zu reisen. Mein letzter Flug war 2016.

Was denken Sie: Hilft der Bau von Straßen dabei, den Verkehr zu entlasten, oder führt er sogar noch zu mehr Verkehr?

Pauschal ist das sicher nicht hundertprozentig zu sagen. Aber meist führt der Bau von Straßen zu mehr Verkehr. Die Wunschvorstellung, eine Straße nur für die zu bauen, die sie wirklich brauchen, funktioniert nicht.

„Landkreis braucht einen Schulbedarfsplan“

Das Moratorium zur dritten Startbahn endet in Ihrer Amtszeit. Was kommt 2023 auf Sie zu?

Dass wir die dritte Startbahn als erledigt betrachten können, wahrscheinlich durch eine grüne Staatsregierung.

Ein Thema, das die Menschen auch umtreibt, sind die horrenden Mieten in Freising und die Wohnungsnot. Wie kann das Landratsamt helfen und die Bürger unterstützen?

Indem wir ausreichend Mitarbeiterwohnungen für das Landratsamt und die Klinik bauen sowie eine Bürgerbaugenossenschaft im Landkreis gründen und unterstützen. Wir müssen Gemeinden mit Rat und Tat zu Seite stehen und dazu die Wohnungsbaugesellschaft reaktivieren und stärken.

Unser Wohlstand hierzulande steht und fällt mit guter Bildung. Ist der Landkreis Freising mit seinen Schulen noch auf dem neuesten Stand oder besteht Verbesserungsbedarf?

Man kann immer etwas verbessern. Der Landkreis braucht einen Schulbedarfsplan für das weitere Vorgehen. Wir sollten jetzt schon prüfen, wo wir die nächste Realschule oder ein Gymnasium bauen wollen. Wie geht es weiter mit der Berufsschule, der Förderschule? Wir müssen darauf schauen, dass wir genügend Personal für Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit, IT-Betreuung und ähnliches haben.

„Mich inspirieren Menschen, die versucht haben, durch ihr Wirken das Leben von Menschen zu verbessern“

Ihr Vorgänger Josef Hauner musste eine große Anzahl an Flüchtlingen managen, die ins Land geströmt ist. Gut möglich, dass bald eine neue Welle von Asylsuchenden kommt. Wie ist Ihre Haltung dazu – Abschreckung oder Integration?

Abschreckung geht gar nicht, und Asyl ist ein Grundrecht eines jeden Menschen. Wir müssen schauen, wie wir Asylbewerber und Anerkannte schneller in unseren Arbeitsmarkt integrieren. Ich möchte große Sammelunterkünfte vermeiden und setze auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen und lokalen, ehrenamtlichen Gruppen.

Wer ist Ihr Vorbild?

Ich habe kein eindeutiges Vorbild. Mich inspirieren Menschen, die versucht haben, durch ihr Wirken das Leben von Menschen zu verbessern: meine Eltern, Nelson Mandela, Barack Obama, Mahatma Ghandi, Helmut Schmidt und viele andere.

Wenn Sie zum Landrat gewählt werden, dann . . .

. . . geht es an die Arbeit! Das heißt konkret: eine Klausur mit den Führungskräften des Landratsamts, Gespräche mit den Fraktionsspitzen, den Bürgermeistern sowie Verbänden und Organisationen.

