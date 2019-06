Mehr Raum zum Rollen: Hallbergmooser Skater-Anlage auf dem Prüfstand

Weil die Skater-Anlage im Sport- und Freizeitpark Hallbergmoos von den Jugendlichen stark frequentiert wird, denkt die Gemeinde über eine Erweiterung nach. Das Vorhaben lässt die Kommune nun prüfen.

Hallbergmoos– SPD-Fraktionssprecher Stefan Kronner und Jugendreferentin Martina Wilkowski (FW), die aus Gesprächen mit Jugendlichen deren Wunsch nach mehr Raum zum Rollen kennen, sprachen sich nachdrücklich für eine Erweiterung der Skater-Anlage in Hallbergmoos aus. In der Ratsdebatte wurde allerdings die Frage aufgeworfen, ob alternativ eine weitere Anlage – etwa in Goldach – eingerichtet werden sollte. Diese Option soll die Studie klären. In erster Linie aber will man Aufschluss darüber erhalten, was eine Erweiterung kostet. Landschaftsarchitekt Martin Rebmann vermutet nämlich, so Heinrich Lemer (FW), dass „es sündhaft teuer“ werden könnte.

Die Skateanlage war im 2011 eröffneten Bürgerpark eingerichtet worden. Es war das Ergebnis einer erfolgreichen Initiative von vier Hallbergmooser Jugendlichen: Sie hatten 210 Unterschriften gesammelt und an Bürgermeister Klaus Stallmeister übergeben. Anfang April wurde die Anlage saniert: Risse wurden ausgebessert und Graffitis von der Bahn wegen Rutschgefahr entfernt. Die Anlage ist stark frequentiert, Skater und Biker teilen sich das Revier. Auch bei trübem Wetter, das bestätigt ein Besuch vor Ort, sind junge Freizeitsportler dort anzutreffen.

Manchmal allerdings, so berichtet Noah, sei der Andrang so groß, dass ein ungestörter Ritt über Pipes und Bowls nur schwer möglich sei. Geübtere Skater, die anspruchsvolleres Terrain suchen, weichen mittlerweile auf auswärtige Anlagen aus. Der 16-Jährige, der mit zwei jüngeren „Kollegen“ auf der Anlage übt, hofft jedenfalls schwer, dass die Gemeinde die Anlage erweitert. Nicht schlecht wäre es, so fügt er hinzu, wenn die Bank – eine schlichte Sitzgelegenheit aus Beton – ein Dach als Sonnenschutz bekäme.

Eva Oestereich

