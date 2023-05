Einmal um die Gemeinde herum: Bahn frei für die Hallbergmooser Radlrunde

Startschuss durch den Arbeitskreis Radverkehr

Zum Start der Radlsaison hat der Arbeitskreis Radverkehr die Hallbergmooser Runde mit zehn Info-Kästen eröffnet. So lässt sich der Ort umrunden und erkunden.

Hallbergmoos – Für die im AK organisierten Ehrenamtlichen wie auch für Rathauschef Josef Niedermair ist die Runde „ein Meilenstein auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Kommune“. Die Gemeinde hat das dreijährige Zertifizierungsverfahren schon in die Wege geleitet. Man hofft 2025 auf den Stempel. Bei einem Besuch hatten sich Vertreter der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen eine bessere Beschilderung der Radwege gewünscht.

Zufrieden äußerte sich AK-Leiter Georg Schu, auch wenn es fünf Jahre von der Idee bis zur Realisierung gedauert hat: 15 Kilometer ist die Hallbergmooser Runde lang. Sie führt überwiegend auf Radwegen um den Ort und auf innerörtlichen Verbindungswegen. Acht der zehn nummerierten Infokästen liegen auf der Runde, einer beim Rathaus und einer im Sportpark. Man kann sich analog und digital zurechtfinden. Über einen QR-Code können sich Radler Informationen, die Karte und Wissenswertes zum jeweiligen Standort beim AKR oder der Gemeinde-App abrufen.

Spezialanfertigung: Rund 60000 Euro haben die Infokästen gekostet

Schu dankte dem Gemeinderat für die Bereitstellung der finanziellen Mittel: Die Infokästen, eine Spezialanfertigung mit PV-Technik, Speicher und Beleuchtung, haben rund 60 000 Euro gekostet.

Die Arbeit des AKR ist damit freilich noch nicht erledigt: Mit dem erklärten Ziel, die Radinfrastruktur und Sicherheit zu verbessern, haben sich die Ehrenamtlichen inzwischen bei 62 Sitzungen beschäftigt, Anträge eingebracht und der Gemeinde beratend zur Seite gestanden. Aktuelle Schwerpunkte sind ein Wegweisungskonzept, die Einrichtung von roten Furten an gefährdeten Stellen, Radfahrstreifen und Abstellanlagen am S-Bahnhof.

Rathauschef Niedermair beeindruckt von der Fahrrad-Infrastruktur in Amsterdam

Ziele, die auch Bürgermeister Josef Niedermair unterstützt. Er ist gerade, wie er berichtetet, von einem Kurzurlaub aus Amsterdam zurückgekehrt. „Was da geht, ist beeindruckend. Da leben wir in Deutschland radltechnisch quasi noch in der Steinzeit.“ Über geeignete Maßnahmen, in Hallbergmoos aufzuschließen, werde er, so Niedermair, mit Gemeinderat und Fahrradreferent Robert Wäger diskutieren. Niedermair begrüßte nachdrücklich die Initiative von CSU und Freien Wählern: Ziel ist es, mindestens 1500 Kilometer neue Radwege zu schaffen und den Kommunen mehr Handlungsspielräume zu eröffnen.

Eva Oestereich