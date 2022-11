Mit Fabelwesen und Feuer: Hallbergmoos ist fit für einen fantastischen Fasching

Kreieren die „World of Fantasy“: Beim Weinfest der Schützengesellschaft Edelweiß bewies die Gardetruppe, das sie weiß, wie man Fasching feiert. © Oestereich

Bei der Proklamation der Prinzenpaare wurde es mehr als deutlich: Hallbergmoos ist fit für den Fasching - und der wird dieses Mal fantastisch.

Hallbergmoos – Wenn die Proklamation der Prinzenpaare der Gradmesser für die närrische Jahreszeit ist, dann wird es ein enorm turbulenter Fasching: Der Hallbergmooser Gemeindesaal bebte Samstagnacht förmlich unter den vielen, ausgelassenen Feierwütigen, die beim Weinfest der Schützengesellschaft Edelweiß dem lang ersehnten Moment beiwohnten. Für das neue „große“ Prinzenpaar, Martin V. und Angelina I. ist es buchstäblich die Krönung ihre Karriere.

Endlich wieder durchstarten, tanzen und feiern: Dieses Motto einte die Protagonisten der Faschingsgesellschaft Narrhalla, Gäste und Veranstalter, die SGE-Chef Walter Wirl im Gemeindesaal begrüßte. Und mit Martin Lederer und Angelina Piller hat die Narrhalla Tollitäten gefunden, die Fasching „können“: Der 26-jährige selbstständige Bauzeichner und die 30-jährige Geschäftsführerin eines Verpackungsmittelunternehmens leben den Fasching wie kaum ein anderes Paar: Martin V. ist seit zehn Jahren Gardetänzer und an der Seite von Antje Techentin, Sandra Lackermeier und Stephan Ziegler auch Trainer der Narrhalla mit Spezialgebiet Hebefiguren. Seine Partnerin ist fast genauso lang dabei. Beide sind ausgesprochen gute Tänzer, auch privat seit drei Jahren verbandelt und haben sich – wie sollte es anders sein – bei der Narrhalla kennengelernt.

Die Vorfreude ist riesig beim Prinzenpaar Angelina Piller und Martin Lederer und den jungen Regenten Sophia Kunstwadl und Vitus Ziegltrum. © Oestereich

„Wir freuen uns riesig, dass es nach zwei Jahren Faschingspause endlich wieder losgeht und wir die Menschen gemeinsam mit einer tollen Garde mitreißen dürfen“, strahlte Angelina I. „Wir sind überglücklich, die Rolle des Prinzenpaars auszufüllen. Nach so vielen Jahren in der Garde sind wir da reingewachsen“, so Martin V. Tanzen, die Narrhalla und seit vier Monaten ihre Hündin „Coco“ füllen die Freizeit des Paars vollständig aus.

Was die Gäste im Fasching 2023 erwartet, verriet das Hofmarschall-Duo Philipp Schön und Michelle Lederer, die Schwester des Prinzen: eine in Gut und Böse gespaltene, magische Welt – die World of Fantasy – mit Fabelwesen, Drachen und Feuer, die die Liebe des Prinzenpaares schlussendlich eint.

Die Funken sprühen lassen wollen auch die jungen Regenten: Vitus I. Ziegltrum (11) und Sophia I. Kunstwadl (11). Die Sechstklässlerin an der Echinger Realschule bringt drei Jahre Gardeerfahrung mit, tanzt und turnt leidenschaftlich gerne und spielt Geige. Vitus I. besucht die Realschule Oberding und taucht zum ersten Mal in die Welt des Faschings ein. Er spielt Posaune, ringt und wird vor dem Fasching auf der Bühne, beim VfB-Weihnachtstheater zu sehen sein. Das Kinderprinzenpaar trainiert schon fleißig bei Sabrina Schuster, die auch die Kinder- und Teeniegarden fit für den fantastischen Fasching macht.

Eva Oestereich

