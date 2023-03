Mit Haaren den Meeren helfen: Goldacher Friseursalon unterstützt Umweltprojekt

Teilen

Die abgeschnittenen Haare ihrer Kunden spenden Julia Bernhard (l.) und Beate Wagner (r) für ein ehrgeiziges Umweltprojekt. © Oestereich

Bislang wurden die abgeschnittenen Haare im Goldacher Friseursalon immer entsorgt. Nun aber kommen sie einem Umweltprojekt zugute.

Hallbergmoos – Wenn Friseurmeisterin Beate Wagner ihren Kundinnen die Haare schneidet, dann lassen die Damen meist viel zurück: haufenweise Haare. Bis vor Kurzem hat sie die Haare in ihrem Goldacher Salon zusammengefegt und im Müll entsorgt. Das ist nun Vergangenheit: Mit den Resten werden nun Meere, Seen und Flüsse gereinigt und gerettet. Hair Help the Oceans heißt das nachhaltige Projekt, dem sich die Friseurmeisterin und ihre Kollegin Julia Bernhard angeschlossen haben.

Haare besitzen die besondere Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen, und sie verlieren diese Funktion auch nach dem Abschneiden nicht. Daher eignen sie sich hervorragend als natürliches Reinigungsmittel. Diesen Umstand hat als erstes der französische Verein „Coiffeure Justes“ aufgegriffen: Mitglieder befüllten Nylonstrümpfe mit Haaren, um ihre Filterfunktion zur Gewässerreinigung zu nutzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Deutschland haben sich Friseurmeister Emidio Gaudioso aus Bückeburg in Niedersachsen und Unternehmensberater Thomas Keitel aus Würzburg der Idee angenommen und „Hair Help the Oceans“ gegründet. Die Haarfilter-Schläuche können Verunreinigungen mit Öl, Benzin und Sonnenmilchreste aus Meeren, Flüssen und Seen aufsaugen. Sie werden anschließend gereinigt und wiederverwendet. Ein Kilogramm Haar kann bis zu acht Kilogramm (Motor-)Öl aus dem Wasser filtern. Im Sommer 2019 kamen solche Haarfilter etwa vor Mauritius zum Einsatz, als dort ein Frachter auf Grund gelaufen war und tausende Tonnen Öl in den Indischen Ozean liefen.

„Eine Kundin hat uns auf das Projekt aufmerksam gemacht. Wir haben uns informiert und waren sofort überzeugt von dieser großartigen Idee“, berichtet Beate Wagner. „Man vermeidet damit jede Menge Müll und tut dabei noch etwas Gutes für die Umwelt.“ Darum landen im Friseursalon Beate nun die Haarreste nicht mehr im Müll, sondern werden sorgfältig in Papiertüten und Kartons verpackt. Gegen einen kleinen monatlichen Unkostenbeitrag holt Hair Help the Oceans die Haare ab und organisiert die Weiterverarbeitung. Beate Wagner und Julia Bernhard hoffen, dass viele Friseure dem Beispiel folgen.

Eva Oestereich

Gut zu wissen Wer sich beteiligen möchte, findet alle Informationen online auf www.hair-help-the-oceans.com.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.