Mit dem „Moorleichen-Poker“ feiert die Moosbühne Graf Hallberg ein begeisterndes Comeback

Von: Sabina Brosch

Kurze Besprechung: (v. l.) Kath (Sabrina Hammel), Hintermoar (Harald Kinshofer), Erlhoferin (Karom Troidl), Zenz (Christina Karl) und Obergschwendtner (Martin Schuster). © sab

Eine Komödie voller Witz und Verve: Der „Moorleichen-Poker“ stellt sich für die Moosbühne Graf Hallberg nach dreijähriger Spielpause als Glücksfall heraus.

Hallbergmoos - Beim neuesten Stück der Laienbühne wird gezockt, gezankt, gehext, geblufft und getrunken. Ein heilloses Durcheinander mit vielen Wirrungen. Die Erlhoferin (Karin Troidl) verdient sich als Korbflechterin und durch Wilderei ihren Lebensunterhalt. In ihrer Stub’n laufen die Fäden zusammen, als der Torfstecher Luis (Markus Streitberger) wenige hundert Meter von ihrem Haus entfernt eine Moorleiche findet. Dabei handelt es sich offensichtlich um die vor Jahren unter mysteriösen Umständen verschwundene „Stiefel-Lies“. Die hatte zu Lebzeiten so manchem männlichen Dorfbewohner den Kopf verdreht, vor allem dem Hintermoar (Harald Kinshofer).

Um die Vergangenheit jedoch nicht aufzuwühlen – die „Moorleich“ könnte ja wieder zu Zwietracht und Auseinandersetzungen führen – wollen die Erlhoferin und der Luis die Leich’ verschwinden lassen. Die Erlhoferin hat deshalb die Idee, die Moorleiche im Sarg vom Zeindl-Opa heimlich zu beerdigen – denn mit dessen Ableben ist täglich zu rechnen. Dafür müssen die beiden aber erst Totengräber Hartl (Helle Wolter) einweihen.

Fatalerweise hat die Erlhoferin noch den polizeilich gesuchten Italiener Firenze (Robert Walter) als Untermieter in ihrem Hühnerstall aufgenommen, in eben diesem soll die Moorleiche bis zu Zeindl-Opas Beerdigung „geparkt“ werden. Dummerweise ist der Opa jedoch aufgrund der Heilkräfte der Baderin Zenz (Christina Karl) unerwartet wieder genesen – und nun hat die Erlhoferin ein zweifaches Problem: ihre an Geister, Druiden und Hexen glaubende Tochter Kath (Sabrina Hammel), die befürchtet, durch den „Maccaroni“ im Zuchthaus zu landen, und die Fragen von Ortsgendarm Obergschwendtner (Martin Schuster).

Alle Charaktere sind den Schauspielern perfekt auf den Leib geschneidert

Regisseurin Christine Wimmer hat den Dreiakter von Heidi Faltlhauser mit Tempo inszeniert, alle Charaktere sind den Schauspielern perfekt auf den Leib geschneidert. Beispiele gefällig? Die völlig wirre Kath, die in ständiger Angst vor Geistern lebt, die scharfzüngige Erlhoferin und gerissene Bader-Zenz, aber auch die Hintermoarin mit ihrem Bratpfannen-Auftritt. Dann ist da noch Luis, der ein wenig naiv anmutende Torfstecher, der sei „Bappn ned haltn ko“ und der dennoch alle Beschisse durchschaut. Obergendarm Martin Schuster, der zwischen altbairisch und hochdeutsch jongliert, weil es sich für einen gehobenen Beamten „ja so gehört“, und „Firenze“ mit seinem deutsch-italienischen Kauderwelsch.

Und jetzt? Bauer Hintermoar (Harald Kinshofer) vor dem Sarg der Stiefel-Lies. © sab

Herzzerreißend ist die Szene mit Harald Kinshofer, der vor der im Sautrog liegenden Stiefel-Lies knieend nochmals seinen ehemaligen Liebesschmerz um das Techtelmechtel mit ihr auslebt. Doch gibt es eine, die besonders heraussticht: Karin Troidl läuft im letzten Akt zur Höchstform auf, als sie mit der Flinte in der Hand den Firenze erlegt.

Auch Nicht-Bayern haben gute Chancen, das Wichtigste zu verstehen

Die Schauspieler agieren mit so großer Spielfreude, dass es auch für Nicht-Bayern trotz der zahlreichen Ausdrücke wie „Loamsiada“, „Hodalump, „Flietscherl“ oder „Bangert“ nicht schwierig ist, dem Stück zu folgen. Das Publikum hat im voll besetzten Gemeindesaal jedenfalls sehnsüchtig auf die Aufführungen der Moosbühne gewartet. „Für uns ist es ein Traum und eine Freude, endlich wieder spielen zu dürfen“, betont Wimmer.

Gut zu wissen

Für die Aufführungen am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, um 19.30 gibt es noch Restkarten – an den Vorverkaufsstellen und der Abendkasse.