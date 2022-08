Nach heftigem Streit mit Mitbewohner: 21-Jähriger fährt mit dessen Auto in Hotelfassade in Hallbergmoos

Mit dem Auto seines Mitbewohners ist ein 21-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in die Fassade eines Hotels an der Ludwigstraße in Hallbergmoos gefahren. Der Fahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. © Gaulke

Schockmoment für die Mitarbeiter und Gäste eines Hotels in Hallbergmoos: Sonntagfrüh ist ein Auto in die Fassade des Gebäudes gerast.

Hallbergmoos – Es war ein Riesenschreck für Hotelmitarbeiter ebenso wie für die Gäste: Sonntagfrüh um 5 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Seat in die Fassade des Hotels an der Ludwigstraße. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Eching zuvor mit seinem Mitbewohner heftig in Streit geraten, woraufhin er sich die Autoschlüssel seines Gegenübers schnappte und mit dessen Auto wutentbrannt davonfuhr.

Doch der 21-Jährige kam nicht weit: Mitten in Hallbergmoos verlor der 21-Jährige die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Fassade des Hotels.

Fahrer (21) wurde verletzt in Klinikum gebracht

Die vom Hotelpersonal sofort verständigten Rettungskräfte brachten den jungen Mann, der bei dem Aufprall verletzt wurde, zur medizinischen Behandlung ins Klinikum nach Erding. Ob er alkoholisiert war oder unter dem Einfluss von Drogen stand, konnte vor Ort nicht geklärt werden, sondern wird laut Polizeibericht im Krankenhaus mittels Blutuntersuchung festgestellt.

Gutachter soll nun genauen Unfallhergang klären

Zur detaillierten Aufklärung des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen, wie die Polizeiinspektion Neufahrn weiter mitteilte. Der Mann wird sich nun auf mehrere Anzeigen einstellen müssen: So hat er sich – neben den Folgen des Unfalls – auch wegen des unbefugten Gebrauchs eines fremden Kraftfahrzeugs zu verantworten.

