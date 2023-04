Nachbarschaftshilfe verärgert: Staat wälzt immer mehr Aufgaben auf die Ehrenamtlichen ab

Jahrestreffen

Die Nachbarschaftshilfe Hallbergmoos steht vor schwierigen Aufgaben: Denn der Verein mit elf Abteilungen muss immer mehr soziale Aufgaben schultern.

Hallbergmoos – Der Staat wälze immer mehr auf die Ehrenamtlichen ab. Mit diesen kritischen Worten wandte sich die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Hallbergmoos, Martina Wilkowski, beim Jahrestreffen an die Vertreter der Politik „ganz oben“.

„Ich sehe kein Verständnis bei der Politik. Die stecken den Kopf in den Sand und sagen: Das wird schon’“, mahnt Wilkowski eine stärkere Unterstützung an. Der Kommune, die gerade den Zuschuss von 3500 auf 5000 Euro erhöht hat, dankte sie indes ausdrücklich für die Förderung. Bei aller Freude über den Start des kommunalen Wohnungsbaus, sieht sie aber auf kommunaler Ebene noch Handlungsbedarf: An den anwesenden Vize-Bürgermeister Helmut Ecker und die Vertreterinnen des Gemeinderates richtete die NBH-Vorsitzende den Appell, für mehr seniorengerechten Wohnraum und die Verwirklichung des Mehrgenerationenbaus zu sorgen. „Aufgrund der Anfragen, die uns erreichen, wissen wir: Es ist absolut notwendig.“

Bewältigen kann die NBH die Herausforderungen, die mit Caritas, Diakonie, Behörden und Kommune gut vernetzt ist. Dafür dankte Michaela Reitmeyer, Sozialreferentin der Gemeinde, den NBH-Verantwortlichen: „Die Nachbarschaftshilfe ist ein sozialer Pfeiler der Kommune. Die Arbeit und Verlässlichkeit so wertvoll.“

Was 2022 geleistet wurde, zeigt der Blick in die Statistik: 107 Ehrenamtliche unter 245 Mitgliedern waren im vergangenen Jahr 9135 Stunden im Einsatz. Hinzu kommt die Arbeit (3139 Stunden) der geringfügig Beschäftigten in Geschäftsführung, Verwaltung, Zwergerlstüberl, Tafel und Babysitterdienst.

Die fünf Mitarbeiterinnen im NBH-Bürgerbüro sind werktags täglich erreichbar und sehen sich laut Wilkowski immer höheren bürokratischen Hürden ausgesetzt: „Der Gesetzgeber fordert immer mehr Formulare, Nachweise, Schreiben und Dokumentationen. Das ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen, auch weil sich uns der Sinn dieser Anforderungen oft nicht erschließt.“ Wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung sei es in Fragen zur Kinderbetreuung, die Vermittlung von Babysittern oder Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Jeden Tag geöffnet hat auch das Zwergerlstüberl mit neun Kindern (pro Wochentag) und Warteliste mit bis zu 23 Kindern. Erstmals hat man die Gebühren angepasst und außerdem ein von der Regierung vorgeschriebenes Schutzkonzept gegen Missbrauch und Gewalt erarbeitet. Auch den Second-Hand-Laden, offene Treffs und die sozialpädagogische Begleitung und Außensprechstunden der Caritas, das Repair-Café und Einzelfallhilfen hob die Vorsitzende hervor. Der Seniorendienst mit drei Mitarbeiterinnen, die 2022 163 Stunden im Einsatz waren, bietet Beratung, Hilfe und Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen oder in der Freizeit an.

Auf zwei Personen dezimiert ist der Helferkreis Asyl, der seit 2013 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge in mehrere dezentralen Einrichtungen bzw. privaten Unterkünften im Ort in Kooperation mit der Kommune, Landratsamt, Caritas und Diakonie betreut. „Das ist zum einen der Tatsache der guten Integration der Asylsuchenden geschuldet, zum anderen werden die Hilfesuchenden immer selbstständiger“, so die Vorsitzende Wilkowski.



