Wie im Hallbergmooser „Jägerfeld-West“ ein Grünzug mit Modell-Charakter entstanden ist

Das symbolische Band durchschnitten: (v. l.) Claudia Hämmerl (Bayerngrund), Andreas Kaindl (Fa. Gaissmaier), Michael Rasemann (Geschäftsführer Fa. Grünplan GmbH), Rathauschef Josef Niedermair, Thomas Mörl (Bayerngrund), Rudolf Zeilhofer, Christiane Oldenburg-Balden, Thomas Henning, Silvia Edfelder (alles Gemeinderäte) und Michael Waller (Mitarbeiter Gemeinde Hallbergmoos, Landschaftsarchitekt). © Lehmann

Spielplatz, Streuobstwiese und Mini-Wäldchen („Tiny Forest“) mitten im Wohngebiet: Im Viertel „Jägerfeld-West“ hat Hallbergmoos etwas Neues gewagt.

Hallbergmoos - Vertreter der Kommune und der eigens eingesetzten Expertengruppe des Gemeinderats eröffneten nun einen Grünzug mit Modell-Charakter - und dafür gab es viel Lob. Als richtungsweisend und das „i-Tüpfelchen“ des im Ortsansässigenprogramm entstandenen Baugebiets bezeichnete Bürgermeister Josef Niedermair die Freifläche, die die Gemeinde für 430 000 Euro herstellen ließ. Die West-Ost-Achse dient als Aufenthaltsbereich und Abkürzung für Fußgänger innerhalb des Wohngebietes. Der Nord-Süd-Grünstreifen ist in drei Teilbereiche unterteilt: Streuobstwiese, Spielplatz und Tiny Forest.

Das Mini-Wäldchen wurden in Kooperation mit der Technischen Universität Weihenstephan-Triesdorf entwickelt. Studenten hatten unter Leitung ihrer Professoren, der Stadtökologin Monika Egerer und Michael Suda, das Konzept und geeignete Standorte für den „Winzl-Wald“ erarbeitet. Eine Oase zur Erholung, Abkühlung und Begegnung sollen solche Mini-Stadtwälder sein. Und auch Gegenpol zum wachsenden Individualismus in Wohnbereichen. Zu finden sind im Tiny Forest ein Baumlehrpfad, Sitzgelegenheiten und Beleuchtung.

Rundgang um die Rundbank: Bei der Eröffnung wurde auch der neue Spielplatz begutachtet. © Lehmann

Der Spielplatz ist mit Geräten aus Holz und witterungsbeständigem Stahl ausgestattet und in seiner Gestaltung an das benachbarte Kinderhaus Mooshüpfer angelehnt. Zum Ausruhen sind Baumrundbänke und andere Sitzgelegenheiten gedacht. Ausdrücklich erwünscht ist die Selbstbedienung an den Früchten der Natur: Im Bereich der Streuobstwiese werden Schilder mit der Aufschrift „Bitte pflücken“ angebracht. Als Sichtschutz zu den Anliegern verwendet man naturnahe Strauchpflanzungen. Blühstreifen, Krautsäume und einzelne Bäume säumen Straße und Parkbuchten.

Muss noch wachsen: der Tiny Forest, der in Kooperation mit der TU entstanden ist. © Oestereich

Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten für die schnelle und zuverlässige Arbeit: Der „Baumgruppe“ mit Vertretern des Gemeinderats, Landschaftsarchitekt Michael Waller (Gemeinde) für die Vorentwurfsplanung sowie der Grünplan GmbH (Ausführungsplanung), der Firma Gaissmaier (Ausführung) sowie der Bayerngrund GmbH für die Projektbetreuung. Die Ambrosia-Problematik wurde, wie es hieß, dank eines Bodenaustauschs und mit Hilfe von Bauhof-Mitarbeitern reduziert.

Eva Oestereich