Riesiger Solarpark in Hallbergmoos geplant: Der Strom reicht für 10 000 Haushalte

Direkt an der B 301 soll der Photovoltaik-Park mit Servicestation, Erlebnisgastronomie und Naturteich entstehen. © Energieallianz Bayern

Hallbergmoos soll ein neues Leuchtturmprojekt bekommen. An der B 301 ist ein knapp 40 Hektar großer Photovoltaikpark mit Erlebnisgastronomie geplant.

Hallbergmoos – Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) ist für das Großprojekt, das die Energieallianz Bayern zusammen mit der Bäckerei Höflinger Müller zwischen S-Bahn, Bundesstraße und Gewerbegebiet - in einem Landschaftsschutzgebiet - in Angriff nehmen will. Er sprach von einer „sauberen Energie“, die eine gute Alternative zu Erdöl und Erdgas darstelle. Gerade vor dem Hintergrund drastisch steigender Energiekosten gelte es, „jetzt wirklich so schnell als möglich zu handeln“, stellte Niedermair fest. Er fasste seine Sicht der Dinge so zusammen: „Wir haben ein Grundstück, eine Firma die das bauen will – also sollten wir das machen.“

Auf einen Schlag könnte Hallbergmoos energieneutral werden

Argumente, das ehrgeizige Projekt, in die Tat umzusetzen, gab es reichlich: Allein 37 Millionen Kilowattstunden Strom und 20 000 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr sowie die Tatsache, dass die Gemeinde damit auf einen Schlag ihr Ziel, energieneutral zu werden, erreicht hätte, überzeugten bei der Präsentation eine ganze Reihe von Gemeinderäten. Grundstückseigner Stephan Link, Energieallianz-Geschäftsführer Ulrich Geis und Bäckereichef Franz Höflinger verwiesen unter anderem darauf, dass man mit dem erzeugten Strom 10 000 Haushalte versorgen kann. „So eine Situation haben wir nicht sehr oft“, sagte Geis über das „Leuchtturmprojekt“.

Ganz zu schweigen von einer Servicestation mit vielen Ladepunkten für E-Automobile und eine E-Lkw-Flotte der Firma Höflinger Müller, deren Akkus tagsüber aufgeladen und als Energiespeicher genutzt werden können. Auch der Freizeitwert für die Bevölkerung mit Erlebnisgastronomie inklusive Naturteich spielten bei der Präsentation eine Rolle.

Kritik kam vom Landwirtschaftsreferenten: „Stromversorgung oder Nahrungsmittelversorgung?“

Bei allem, was dafür sprach, gab es aber auch Kritik. Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit) kritisierte, dass den Bauern erneut eine große Fläche entzogen würde. Und das, obwohl in jüngster Zeit bereits 90 Hektar für den Anbau flöten gegangen seien. Dabei werde die regionale Versorgung mit Lebensmitteln immer wichtiger. Die Frage die sich ihm stelle, laute: „Stromversorgung oder Nahrungsmittelversorgung?“

Rathauschef Niedermair hielt dem entgegen, dass man die PV-Anlagen „irgendwann wieder wegmachen“ könne. Unterstützung bekam Loibl indes von Sabina Brosch (Grüne). „Du sprichst mir aus der Seele“, sagte sie und verwies darauf, dass die Fläche für immer als Landschaftsschutzgebiet verloren wäre. Ob das alles so zu verwirklichen und genehmigungsfähig sei, zog Brosch mit dem Hinweis auf vermutlich „interessante Diskussionen“ im Kreistag in Zweifel. Zur Genehmigungsfähigkeit sagte Niedermair, dass er schon mit Landrat Helmut Petz diskutiert habe. Der sei am Anfang eher kritisch gewesen, habe seine Meinung aber mittlerweile etwas geändert.

Am Ende zeigten sich bis auf vier Räte alle davon überzeugt, den Photovoltaik-Park auf den Weg zu bringen. „Grundsätzlich“ und „als geeignete Maßnahme zur Energieautarkie,“ wie es hieß.

Alexander Fischer