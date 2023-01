Als die Lehrer tanzen lernten: Dickes Lob aus dem Hallbergmooser Rathaus an die Schule

Für ihr beispielhaftes Tun dankte Rathauschef Josef Niedermair (v. l.) Monika Schmeller, Karl Landgraf (beide Konrektoren), Rektor Rudi Weichs und der Schulfamilie. © Oestereich

Beim Neujahrsempfang Hallbergmoos standen Menschen im Mittelpunkt, die in Corona-Zeiten eine große Herausforderung meisterten: die Grund- und Mittelschullehrer.

Hallbergmoos – „Unsere 55 Lehrerinnen und Lehrer waren die stetigen Begleiter junger Menschen. Für ihr beispielhaftes Tun, Stärke, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, die Verantwortung für eine ganze Generation auf Euren Schultern zu tragen, danke ich euch im Namen der Gemeinde“, sagte Bürgermeister Josef Niedermair. Als Ausdruck des Respekts fand der Empfang eigens im Gemeindesaal statt, wo die Schulfamilie zum Festakt an einer ansprechend gedeckten Tafel Platz nehmen durfte und das Jugendblasorchester Hohenkammer aufspielte.

Und der Rathauschef war noch nicht fertig mit seinen lobenden Worten: „2020 musste Schule und Unterricht von heute auf morgen völlig neu gedacht werden. Corona hat uns allen, aber vor allem Euch Lehrkräften, einiges abverlangt.“ Homeschooling, Distanzunterricht, Kontaktverbote, Lockdown, Masken, Lüften und Coronatests prägten den Schulalltag. „Ein schwerer Rucksack, der auf Euren Schultern lag“, ist Niedermair überzeugt.

Es galt, auf insgesamt 670 Kinder individuell einzugehen

Dabei galt es, auf 670 Kinder individuell einzugehen, Förderbedarf zu erkennen, Unterricht vorzubereiten und die technischen Herausforderungen datenschutzkonform zu bewältigen. „Eine echte Meisterleistung“, so der Bürgermeister.

So schwer wie die Last der letzten Jahre gestaltete sich der Festabend aber nicht. Dafür sorgte schon Josef Niedermair selbst, der sichtlich Freude an einem Rollentausch hatte: Er gab den Lehrer und stellte den versammelten „Schülern“ Fragen: „Warum trägt der Bürgermeister denn heute die Amtskette?“ Die Viertklässler, die ihn unlängst im Rathaus besuchten, hätten es sicher gewusst, scherzte er. Den Lehrern flüsterte er ein: Logisch, der besondere Anlass ist es.

Lehrer berichten in „Fragerunde“ eindrucksvoll von ihren Erlebnissen

In der folgenden „Fragerunde“ berichteten Lehrer eindrücklich von ihren Erlebnissen der vergangenen drei Jahre: Überraschend fand Rektor Rudolf Weichs etwa, „mit was man auf die Kinder losgegangen ist. Gut ist es ihnen dabei nicht gegangen.“ Die psychischen Folgen seien nicht abschätzbar. Positiv überrascht sei er, so Weichs, über die Wertschätzung, die Lehrer nun erfahren.

„Ich hatte nur lehren im Klassenzimmer gelernt“, beschrieb Maria Kraus die Herausforderung. Ihre Erstklässler habe sie zu Beginn mit „Aufgaben in Kuverts“ versorgt. Dann gab’s Clips: Für den Dreh von 5-Minuten-Erklärvideos habe sie anfänglich Stunden gebraucht. Die Masken im Unterricht, Corona- und Pooltest, Lüften und Ampel hätten viel Zeit und Nerven geraubt. Bei den Schülern sei die „Schere“ erkennbar auseinander gegangen. Mittlerweile sei die „digitale Fitness“, wie auch Mittelschullehrerin Nele Kocyigit bestätigte, besser denn je. Die Lernplattform sei Teil des Unterrichts geblieben und die Kommunikation mit Schülern über Messenger-Dienste mitunter offener als im persönlichen Gespräch.

Eindrucksvoll: Die Lehrerinnen Maria Kraus (r.) und Nele Kocyigit berichteten aus dem neuen Schulalltag. © Oestereich

Die Krise als Chance sehen? Konrektorin Monika Schmeller verwies bei dieser Frage auf den enormen Zusammenhalt des Kollegiums, die Kreativität und Flexibilität in einer herausfordernden Zeit. „Wir haben tanzen gelernt. Zwei Schritt nach vorne, einer zurück. Einmal links herum, einmal rechts herum. Oft kam’s sehr direkt von unserer Regierung, in welche Richtung es jetzt wieder weiter geht. Ein bissl was von dem Schwung, nämlich Dinge neu zu denken, nehmen wir mit“.

Applaus gab es noch für Schmellers Schlussworte: „Ich bin stolz auf unsere Kinder, Lehrer, unseren Schulleiter und die Eltern. Der Zusammenhalt ist es, der uns durch die Krise gebracht hat.“

Eva Oestereich