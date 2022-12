Alle Musikschüler aus Hallbergmoos und Neufahrn haben die „Mutprobe“ bestanden

„Lasst uns froh und munter sein“, appellierten die Kinder der musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Aurelia Sailer. © Oestereich

Beleuchteter Kirchenraum, gute Akustik und volle Reihen: Es war eine wunderbare Atmosphäre beim großen Auftritt der Musikschüler aus Hallbergmoos und Neufahrn.

Hallbergmoos/Neufahrn - Das Nikolaus-Konzert bot vielen Kinder die Möglichkeit, sich zum ersten Mal einem Publikum zu präsentieren. „Es muss nicht jede Note perfekt sitzen. Wichtig ist es, sich zu trauen, vor Publikum zu spielen“, schickte Musikschulleiterin Gisela Bouton voraus. „Es ist gewissermaßen auch ein Mutproben-Konzert“.

20 Musikschüler machten ihre Sache richtig gut

Und die 20 Musikschüler machten ihre Sache richtig gut: Es waren überwiegend weihnachtliche, fröhliche Stücke, die es zu hören gab. „Lasst uns froh und munter sein“, sangen die Allerkleinsten aus der musikalischen Früherziehung von Aurelia Sailer. Jingle Bells ließen die Brüder Jonathan (Blockflöte) und Kilian Schleinkofer (Gitarre) erklingen. Mit der „Stillen Nacht“ als Tango ließen Helene Schaller (Violine), Viola Berger (Bratsche) und Nadja Berger (Cello) aufhorchen.

Hochkonzentriert: Daniel Kehlenbach an der Gitarre. © Oestereich

Die größte Gruppe stellten die Klavierschüler, die Klassisches und Modernes interpretierten. Als Julia Sommer „Rudolph, the Rednosed Reindeer“ anstimmte, wurde sogar im Takt mitgeklatscht. „In der Weihnachtsbäckerei“, „Oh, du Fröhliche“ und „Last Christmas“ ließen die Gitarren-Schüler von Krispin Raith erklingen, ehe die Band „Timetravelers“ zum Finale Jingle Bells Rock als „Rausschmeißer“ erklingen ließ.

Bei all dem Schönen, so der musikalische Leiter der Musikschule Vladimir Genin, wollte man auch das durch Russlands Angriff verursachte Leid in der Ukraine nicht vergessen: In eindrücklichen Worten schilderte er die Situation, in der Menschen dort leben – ohne Licht, Wasser und Strom. Dort erlebe man, so Genin, bei aller Not täglich „den Kreislauf des Guten“ – wo Menschen sich mit großer Nächstenliebe begegnen und helfen.

Eva Oestereich

