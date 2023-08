Tartanbahn-Unterwanderung: Die Pappeln am Hallbergmooser Schulsportplatz dürfen stehen bleiben

Gemeinde plant stattdessen mehr Wurzelschutz

Das Rettungsprogramm für die Pappeln am Schulsportplatz Hallbergmoos lässt sich die Kommune einiges kosten. Und das hat einen speziellen Grund.

Hallbergmoos - Statt sie zu fällen, weil sie die neu angelegte Tartanbahn schon wieder unterwandern, wird die Gemeinde Hallbergmoos einen zusätzlichen Wurzelschutz für 40 000 Euro anbringen. Außerdem wird die Böschung südöstlich der Bahn für 15000 Euro abgetragen.

Der gesamte Schulsportplatz war erst vor Kurzem für eine halbe Million Euro saniert worden. Die Pappeln hatten dann aber erneut Wurzeln geschlagen und trotz Wurzelsperre die Tartanbahn angehoben. So jedenfalls lautete die Bilanz der ausführenden Firma und des beratenden Ingenieurbüros. Ende Juli war man davon ausgegangen, dass man neun Pappeln fällen lassen muss.

Dabei wurde der Sportplatz gerade erst saniert

Ein weiterer Ortstermin von Bürgermeister Josef Niedermair mit dem sachverständigen Gemeinderat Rudi Zeilhofer, der Landschaftsgärtner ist, führte nun zu einem anderen Ergebnis. Eine Fällung der Pappeln, so heißt es, stünde in keinem Verhältnis zum Schutz der Tartanbahn. Der Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild wäre nicht vertretbar.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um das Problem zu beheben, will man zusätzlich zu dem bereits errichteten Wurzelschutzgraben mit einem Versatz von einem bis zwei Metern einen weiteren Wurzelschutz anbringen, der den gesamten Umgriff der Tartanbahn umfasst. Alle Wurzeln sollen gekappt, entsorgt und die Wundstellen fachgerecht versiegelt werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, im südöstlichen Bereich zwischen Tartanbahn und Schulweg entlang des Zaunes den Höhenversatz und die angrenzende Böschung mit Steinen „abzufangen“. So will man verhindern, dass Laub und Humus aufgrund des Gefälles in die Laufbahn rutschen. Die Maßnahmen will Bürgermeister Josef Niedermair noch vor Schulbeginn beauftragen.

Rechnungsprüfungsausschuss soll Regressansprüche prüfen

„Es ist sehr gut, dass die Bäume gerettet werden können“, unterstrich Stefan Kronner (SPD). Im Rechnungsprüfungsausschuss müsse man aber, dies betonte auch Wolfgang Reiland (Einigkeit), klären, ob Fehler gemacht wurden und man unter Umständen Regressansprüche geltend macht.

ev