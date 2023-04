Neue Feuerwehr-Fahne: Hallbergmooser Gemeinderat gibt immerhin positives Signal

Teilen

Am Wochenende wird bei der Feuerwehr Hallbergmoos die Einweihung der neuen Fahne gefeiert. © Philipp von Ditfurth/dpa

In großem Stil feiert am Wochenende die Feuerwehr Hallbergmoos die Einweihung ihrer neuen Fahne. Über den Zuschuss-Antrag konnte der Rat noch nicht entscheiden.

Hallbergmoos - Das Gremium ließ sich von Wolfgang Reiland (Einigkeit) davon überzeugen, dass eine Entscheidung darüber nicht zulässig wäre. „Der Beschluss wäre rechtswidrig, weil es an der objektiven Dringlichkeit fehlt“, hatte Reiland argumentiert. Weil, wie er hinzufügte, kein Nachteil für die Gemeinde zu befürchten sei, wenn die Entscheidung ordnungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt auf die Tagesordnung kommt. Reiland wollte zudem die Kosten aufgeschlüsselt haben. Helmut Ecker (Einigkeit) warnte: „Wir kommen in die Bredouille, wenn später ein anderer Verein kurzfristig daherkommt.“

Wolfgang Reiland (Einigkeit) warnte vor einem Beschluss. © Archiv

Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) war indes von einer objektiven Dringlichkeit ausgegangen, weil der Termin kurz bevorsteht. Der Antrag der Feuerwehrführung sei am 6. April im Rathaus eingegangen, über das Osterwochenende habe man den Punkt nicht in der Ladung zur Ratssitzung am 11. April aufnehmen können. Weil der Termin aber unmittelbar bevorstehe, wollte der Rathauschef dem Verein eine gewisse Absicherung geben.

Der Rathauschef hält einen Höchstbetrag von 10 000 Euro für angemessen

Als Vergleichsfall zog er die 100-Jahr-Feier des SV Siegfried heran, wo die Kommune einen Zuschuss von maximal 8500 Euro zugesagt habe. Bei der FFW, die Gäste aus Predazzo und von der Partnerfeuerwehr aus St. Veit (Österreich) empfängt, hielt Niedermair einen Höchstbetrag von 10 000 Euro für angemessen. Abgerechnet wird nach Rechnungslegung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir haben als Feuerwehr keine Einnahmen und sind eine gemeindliche Einrichtung. Natürlich schauen wir, dass wir die Kosten möglichst gering halten“, versicherte Thomas Henning, Gemeinderat und Vorsitzender des Feuerwehrvereins. „Wenn’s rechtlich ein Problem gibt, vertagen wir die Entscheidung eben, geben der Feuerwehr aber jetzt ein positives Signal“, schlug Sabina Brosch (Grüne) vor. Ein guter Vorschlag, fand auch die Ratsmehrheit und verschob die offizielle Entscheidung mit einigem Wohlwollen bis zur nächsten Sitzung.

ev