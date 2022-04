Biker-Paradies für Groß und Klein: Im Hallbergmooser Sportpark wird ein Pumptrack gebaut

Gemeinde investiert rund 356000 Euro

Der Sportpark Hallbergmoos erhält eine neue Attraktion: Südlich des Bolzplatzes wird ein „Pumptrack“ gebaut. Die Anlage dürfte über 350 000 Euro kosten.

Hallbergmoos – Eigentlich hatten sich Hallbergmooser Kinder und Jugendliche „nur“ die Erweiterung des Skateparks gewünscht. Sie untermauerten das mit einer Unterschriftenaktion (rund 150 Unterzeichner). Die SPD brachte einen dazu Antrag im Gemeinderat ein. Denn die Anlage ist stark frequentiert – von Skatern, Inlinern, Bikern und Scooter-Fahrern. Dies führt, wie Sportpark-Manager Benjamin Henn berichtete, mitunter zu Konflikten – und vor allem zu einer Überlastung der Anlage.

Eine kommunale Arbeitsgruppe hat sich mit dem Thema bereits beschäftigt

Im Vorfeld beschäftigte sich eine kommunale Arbeitsgruppe mit dem Thema. Auch Jugendliche brachten Vorschläge ein. Eine Machbarkeitsstudie von Landschaftsarchitekt Martin Rebmann kommt nun zu dem Ergebnis, dass ein separater Pumptrack die geeignetste Variante wäre. Beispiele dafür gibt es in Aschheim und Germering, wo die asphaltierten Bahnen mit Wellen, Schanzen und Steilkurven Publikumsmagnete sind.

Wichtig: Der Andrang am Skatepark soll „entzerrt“ werden

Rebmann, der das Gelände des Sportparks entworfen hat und die Gegebenheiten bestens kennt, erachtet das Terrain südlich des Bolzplatzes als idealen Standort: Weil es den Andrang am Skatepark „entzerrt“ und der Pumptrack sich weiter südlich in die Hügellandschaft „modellieren“ lässt. Den Baumbestand müsste man nur geringfügig reduzieren (vier bis fünf Bäume) und könnte das Grün als schattenspendende Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten nutzen.

+ Im Süden des Bolzplatzes ist der Pumptrack (blauer Kreis) vorgesehen. © Irl Rebmann

Die Asphaltbahn mit etwa 53 Metern Länge, 23 Metern Breite und Bahnbreiten zwischen 1,70 und 2,60 Metern ist seinen Ausführungen zufolge für eine breite Nutzergruppen von Bikern geeignet: für Kinder ab drei Jahren bis hin zu Könnern. Die Strecke wird so gestaltet, dass ein Fortkommen mit wenigen Tretbewegungen möglich ist. Skater und Inliner haben dann ihre Skateanlage wieder für sich.

SPD-Sprecher Kronner: „Jetzt können wir ihnen was zurückgeben“

„Lasst es uns zügig bauen und nicht zerreden. Es wäre ein gutes Zeichen an die junge Generation nach Corona. Sie sind zu Hause geblieben, um Ältere zu schützen. Jetzt können wir ihnen was zurückgeben.“ Der Appell von SPD-Fraktionssprecher Stefan Kronner (SPD) stieß in den Fraktionen auf breite Zustimmung. Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit) bot zudem seine Unterstützung an: Er will bei den örtlichen Landwirten ein gutes Wort einlegen, dass der ein oder andere den Bodenaushub abnimmt. Dann müsste das Erdreich nicht für teures Geld abgefahren werden. Alternativ könnte man, so Rebmanns Vorschlag, den Rodelhügel südlich des Bogenschießplatzes mit einem Teil des überschüssigen Erdreichs (etwa 450 Kubikmeter) „aufstocken“. Damit ließen sich die Baukosten von 356 000 auf schätzungsweise 343 000 Euro senken. Summa summarum wären laut Rebmann 40 000 Euro an Einsparungen möglich.

Ein wenig dämpfen musste Sitzungsleiter Helmut Ecker (2. Bürgermeister) die Erwartungen, was eine schnelle Realisierung angeht: „In den nächsten ein, zwei Jahren ist das mit eigenem Personal nicht machbar“, sagte er mit Verweis auf Personalmangel und vorrangige Pflichtaufgaben. Architekt Martin Rebmann bot seine Unterstützung an – eine Idee, die auch Sportreferent Markus Streitberger (FW) und Jugendreferent Damian Edfelder (CSU) unterstützten.

Eva Oestereich