Es ging um mehr als 100 Preise: Regnerische Schnitzeljagd mit 450 Hallbergmoosern

Siegerfoto: (v. l.) Wolfgang Eberhart (Vorsitzender Werbegemeinschaft), Isabel Huber (4. Preis, Hallbergschecks), Frederik Weiden (3. Preis, Sonnenbrille), Sepp Obermaier (2. Preis, Apple AirPods), Andreas Joksch (1. Preis, Mountainbike), Jacky Bachleitner (5. Preis, Hallbergschecks) und Manuel Berger (2. Vorsitzender Werbegemeinschaft). © Oestereich

450 Radler gegen den Regen: Sie schwangen sich auf den Drahtesel und traten in die Pedale. Der Grund: die 30. Radlrallye der Hallbergmooser Werbegemeinschaft.

Hallbergmoos - „Wie gut kennst du deine Gemeinde?“ hatten der HIA-Vorsitzende Wolfgang Eberhart und seine Kollegen als Motto ausgegeben. Die Schnitzeljagd auf zwei Rädern führte zu 77 Mitgliedsbetrieben. Auf der rund 20 Kilometer langen Tour galt es, Fragen zu beantworten, Stempel zu sammeln und an 20 Ständen, besonders viele im „Handwerker-Hof“, die Geschicklichkeit beim Dosenwerfen (SUW Berger) oder 5-Sekunden-Schätzen (Togemaxx) zu beweisen. Beim Quizzen war Ortskenntnis gefragt: „Was wurde früher im Moos lange Zeit gemacht? Gras gemäht, Kohle abgebaut oder Torf gestochen?“ Ein Kinderspiel: „Es wurde Torf gestochen. Das weiß ich aus dem HSU-Unterricht“, wussten zwei Burschen.

Gespannt verfolgten die Teilnehmer die Siegerehrung. Immerhin ging es um 105 Preise. © Oestereich

Und damit keiner unterwegs verhungern oder verdursten musste, gab’s an den Stationen reichlich Getränke und Verpflegung: Äpfel vom Arbeitskreis Radverkehr, Popcorn bei der Sparkasse und beim Einkehrschwung bei Elektro Henning Würstl vom Grill. Und dazu noch jede Menge „Give Aways“: Luftballons, Süßes oder beim Friseur McCrew sogar T-Shirts mit der originellen Aufschrift „Keine Gnade für die Wade“. Zwei Rettungswagen des BRK begleiteten die Radlrallye über fünf Stunden, kamen aber nicht zum Einsatz.

Im Ziel hatten alle Teilnehmer den Lösungssatz „Hallbergmoos und Goldach – eine Gemeinde für Jung und Alt“ notiert. Das Los entschied über die Gewinner von 105 Preisen, darunter 100 Fußbälle. Den Hauptgewinn, ein Mountainbike, durfte sich Andreas Joksch abholen. Über AirPods (2. Preis) freute sich Sepp Obermaier, Frederik Weiden über eine neue Sonnenbrille. Für Isabel Huber und Evelyn Bachleitner gab’s Hallberg-Schecks im Wert von 50 und 30 Euro. Neu im Programm: ein Social-Media-Gewinnspiel, wo Fotos von der Rallye gepostet und weitere Preise abgesahnt werden können.

Vorstand denkt über eine verkürzte Strecke für Kinder nach

Die Bilanz des HIA-Chefs fiel positiv aus: „Angesichts des Wetters war die Beteiligung sehr gut“, so Eberhart. Weil die Strecke doch lang war und die Radler gerne Zeit an den Aktionsständen verbrachten, will man allerdings über eine verkürzte Strecke für Kinder nachdenken.

Eva Oestereich

Bei grauem Himmel schaute trotzdem die Sonne raus: Bei Morina Sonnenschutzsysteme verteilte eine Werbefigur Süßigkeiten an die vorbeiradelnden Kinder. © Oestereich