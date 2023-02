Hallbergmoos stellt mit gut 53 Millionen Euro einen neuen Gewerbesteuer-Rekord auf

Teilen

Da klingelt es in der Hallbergmooser Gemeindekasse: Dank der Gewerbesteuer-Einnahmen hat die Kommune inzwischen 82 Millionen Euro auf der hohen Kante. © Imago/Steinach

Mit 53,17 Millionen ein neuer Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen und 82 Millionen Euro auf der hohen Kante: Hallbergmoos‘ Haushalt kann sich sehen lassen.

Hallbergmoos - Josef Niedermair hat das Versprechen eingelöst, seinen dritten Etat als Bürgermeister noch im Januar zu verabschieden. Die Kämmerei, allen voran Thomas Grüning und Renate Karimi, hat mit Hochdruck gearbeitet. Rat und Fraktionen haben das 300 Seiten starke Zahlenwerk mehrfach vorberaten. Am Dienstag wurde es verabschiedet. Fazit des Gemeindechefs: „Wir haben viele Projekte in der Pipeline und können sie uns auch leisten.“ Zugleich unterstrich er, dass der Etat immer nur als Willenserklärung zu verstehen sei: Sollten sich Dinge anders entwickeln als erwartet, habe der Rat stets Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Rekordgewerbesteuer verdankt man einer einmaligen Nachzahlung eines Unternehmens (29,68 Mio.), das nicht mehr am Ort ansässig ist. Diese Zahlung herausgerechnet ist das Aufkommen mit 23,49 Millionen Euro sogar gesunken (2021: 25,29 Mio.). Für 2023 rechnet man mit 20 Millionen, für die Folgejahre mit 17 Millionen Euro Gewerbesteuer. Nicht zuletzt auch, weil 2025 SAP, einer der größten Einzahler, der Gemeinde den Rücken kehrt. Niedermair ist aber zuversichtlich, dass der „Flughafen wieder in Schwung kommt“ und weitere Neuansiedelungen bevorstehen.

Das vorhandene Geld will die Kommune nicht auf der Bank liegen lassen, sondern investieren: heuer rund 44 Millionen. Mittelfristig sollen 70 Millionen Euro in Projekte fließen – allein 15 Mio. in Grunderwerb. Dabei sind der Bau einer zweiten Grundschule und das Goldacher FFW-Haus noch nicht eingerechnet. Seit 2007 ist die Gemeinde schuldenfrei. Nun, da man einen zinsgünstigen Kredit für den Kommunalen Wohnungsbau aufnimmt, stehen bis Ende 2023 5,8 Millionen im Schuldenbuch.

2023 und 2024 überweist Hallbergmoos insgesamt 48,8 Millionen Euro an den Kreis

Die Kreisumlage (19 Mio.) ist die größte Transferleistung, die Erhöhung um zwei Punkte bereits berücksichtigt. 2023 und 2024 wird Hallbergmoos insgesamt 48,8 Mio. Euro an den Kreis überweisen. Kräftig erhöht (+10,8 %) haben sich die Personalaufwendungen (8,5 Mio.), wegen Tariferhöhungen, Wieder- und Neubesetzungen. Für die Verwaltungstätigkeit wird ein Minus von rund 7 Mio. erwartet. Das Finanzierungsdefizit der Investitionen beträgt 32,97 Mio Euro, ist dank üppigem Finanzmittelbestand (82,11 Mio.) aber gedeckt.

Der Etat erntete aus allen Fraktionen großes Lob: „Das ist unsere Halbzeitbilanz. Wir haben drei Jahre lang die Projekte geplant, jetzt werden sie realisiert. So gesehen ist nun Zahltag“, unterstrich CSU-Sprecher Damian Edfelder. Mit Blick auf das Finanzpolster, das bis 2026 auf 12 Mio. schmilzt, mahnte er eine „große Ausgabendisziplin“ an. Vom schwindenden Finanzmittelbestand, so Thomas Henning (FW) und Stefan Kronner (SPD) unisono, dürfe man sich nicht „kirre“ machen lassen: Beide verwiesen darauf, dass sich das straffe Investitionsprogramm erfahrungsgemäß nicht vollständig umsetzen lasse. Zuletzt wurden gerade mal 60 Prozent ausgeschöpft.

Nicht nur Wolfgang Reiland ist zufrieden: ein „akribisch aufgestelltes Zahlenwerk“

Von einem „unaufgeregtem Haushalt“ sprach Sabina Brosch (Grüne). Sie regte an, „schlummernde Sparpotenziale“ über ein Personalkosten-Controlling ausfindig zu machen. Für die Einigkeit signalisierte Wolfgang Reiland die Zustimmung zum „akribisch aufgestellten Zahlenwerk“. Man müsse allerdings stärker auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune achten. Damit ist die Fähigkeit gemeint, auch mittel- und langfristig Investitionen selbst finanzieren zu können. Da warnte auch Kämmerer Thomas Grüning: Infolge der Inflation, gestiegener Energiekosten und der Tariferhöhungen stiegen die laufenden Ausgaben erheblich, die Einnahmeseite könne trotz höherer Steuerbeteiligungsbeträge nicht mithalten.

In einem Punkt waren sich indes Brosch und Marcus Mey (CSU) uneinig: Die Grünen-Sprecherin beklagte, dass der Staat immer mehr Aufgaben auf die Kommunen abwälze. Mey konterte: „Kommunen sind der Staat und erfüllen dessen originäre Aufgaben.“

Eva Oestereich