Führungswechsel: Richard Busl ist neuer Kommandant der Feuerwehr Hallbergmoos

Die neue Führungsriege mit dem scheidenden Kommandanten Walter Schreck (l.): 2. Kassier Stefan Reidt, Vorsitzender Thomas Henning und der neue Kommandant Richard Busl. © Oestereich

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hallbergmoos war in diesem Jahr mehr als nur ein Rückblick. Sie war geprägt vom Abschied des langjährigen Kommandanten Walter Schreck.

Hallbergmoos – Egal zu welcher Tageszeit und an welchem Tag, die Feuerwehr rückt aus und an: Katzen von Bäumen holen, ausgelaufenes Benzin absaugen, umgekippte Bäume entfernen, Wohnungstüren öffnen, Zimmerbrände oder Großfeuer löschen oder bei Verkehrsunfällen verletzte Personen retten. Die Ehrenamtlichen stehen dabei in der Arbeitsweise und -umfang ihren hauptamtlichen Kollegen in nichts nach. In Hallbergmoos leisten 73 Aktive, davon zwölf Feuerwehrfrauen sowie eine Jugendgruppe mit acht Jugendlichen, ihren ehrenamtlichen Dienst. Die Zahl der Einsätze nimmt wieder zu: 2020 noch 92, mussten die Floriansjünger im vergangenen Jahr 142 Mal ausrücken. Das schlug mit 2324 Stunden zu Buche. Verdoppelt haben sich die Fehlalarme auf 46, aber auch die technischen Hilfeleistungen stiegen von 46 auf 60.

Um die Qualität der Einsätze unvermindert hochzuhalten, trainierten die Feuerwehrfrauen und -männer bei 73 Übungen und 52 Lehrgängen und erbrachten dabei weitere 2510 Stunden. Insgesamt stiegen die Gesamtstunden mit Übungen, Lehrgängen, Versammlungen und Gerätepflege auf 4834 (2021: 3884). „Damit wurden knapp 1000 Stunden mehr als im Vorjahr ehrenamtlich von uns erbracht“, berichtete Kommandant Walter Schreck. Die stattliche Stundenzahl leisten die Feuerwehrfrauen und -männer im Ehrenamt. Sie sind täglich rund um die Uhr einsatzbereit, um den Mitmenschen aus Notlagen zu helfen. „Unbezahlbar, würde man dieses Engagement mit barer Münze bezahlen müssen“, so Josef Fischer in seinem Grußwort als 3. Bürgermeister.

Die Ausbildung und Qualität stimmen – und es fehlt auch nicht an der Jugendgruppe, die den Nachwuchs der Feuerwehrleute generiere, freute sich Schreck. Dabei habe sich die intensive Nachwuchsarbeit positiv ausgewirkt: 207 Stunden wurde in den Nachwuchs investiert. Im Jahr zuvor waren es coronabedingt nur zwölf Stunden. Sechs Jugendliche haben sich für den ehrenamtlichen Dienst entschieden, sodass die Hallbergmooser Wehr mit einer achtköpfigen Jugendgruppe „nun sehr gut dasteht“, so Schreck. „An Motivation hapert es nicht.“

Schreck leitete die Jahreshauptversammlung zum letzten Mal, da er am 16. Juni mit seinem 65. Geburtstag aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. Die Nachfolge wurde bereits geregelt. Richard Busl, Schrecks langjähriger Stellvertreter, wird nun die Führung übernehmen. Franz Weiß wurde zum neuen Stellvertreter gewählt. 15 Jahre an der Spitze machten es Schreck nicht leicht, sich zu verabschieden. Er blicke, wie er sagte, auf viele schöne Jahre zurück, die von Zusammenhalt und Kollegialität geprägt gewesen waren.



Eva Oestereich

