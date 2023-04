Riesenandrang beim ersten Solartag in Hallbergmoos

„Wir packen’s an“: Bürgermeister Josef Niedermair und Grünen-Gemeinderätin Sabina Brosch wollen gemeinsam die Energiewende vor Ort vorantreiben. © Oestereich

Großer Andrang herrschte jetzt am ersten Solartag in Hallbergmoos. Wiederholungen sind schon geplant.

Hallbergmoos – Der erste Hallbergmooser Solartag hat seine Feuertaufe bestanden. Klimawandel, Energiewende und die gestiegenen Energiepreise nannten die Besucher als Triebfedern, sich vor Ort zu informieren. Der Fokus der Solarmesse im Sportforum lag auf den Endanwendern: Mieter oder Hausbesitzer, die sich an ihren Balkon eine Mini-Photovoltaikanlage hängen möchten. Interessierte, die Erfahrungsberichte über die optimale Nutzung einer privaten PV-Anlage einholen wollten. Und Elektroauto-Besitzer, die sich über das Doppel „PV und Auto“ oder Fördermöglichkeiten der Kommune informieren wollten.

Auch der AK Radverkehr beteiligte sich: Georg Förg (r.) gab Besuchern Infos und Routentipps an die Hand. © Oestereich

Die Energie der Sonne zu nutzen und energieunabhängig zu werden, ist eigentlich ganz einfach. Was man dazu braucht, ist eine Photovoltaikanlage. Diese besteht aus einer oder mehreren Solarmodulen, die am Balkon oder einem Dach installiert werden. Ein Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann selbst verbraucht wird. „Eine PV-Anlage ist wie eine Kaffeemaschine. Einschalten und sie läuft“, erläuterten Klaus Gmeinwieser und Claus Kuch von den Solarfreunden Moosburg. Eine Mini-PV oder Balkonsolaranlage sei kostengünstig und einfach in der Handhabung. Anreize zur Installation hat auch die Gemeinde mit einer flankierenden Zuschussrichtlinie geschaffen: „Hier gibt es 30 Prozent der Anschaffungs- und Inbetriebnahmekosten bis maximal 200 Euro“, erklärte Energiereferent Stefan Kronner. Auch die Richtlinien für PV-Anlagen mit Batteriespeicher seien erst kürzlich novelliert worden. Die Richtlinie ist auf der Gemeinde-Homepage hinterlegt.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Angebote örtlicher Unternehmen kundig zu machen. © Oestereich

Thomas Weichenberger vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit, hat eine PV-Anlage mit Speicher auf dem eigenen Hausdach. Er berichtete von seinen eigenen Erfahrungen und gab hilfreiche Tipps bezüglich der optimalen Nutzung einer privaten PV-Anlage. Wie man die daraus gewonnene Energie sofort in das Laden seines E-Autos umsetzt, darüber gab Reiner Teschner von den Solarfreunden Moosburg Auskunft. „An oberster Stelle sollte jedoch stets die Energieeinsparung stehen“, sagte Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. Der Austausch zugunsten von LED, richtiges Lüften und Heizen, aber auch das Abschalten und Trennen von nicht benutzten Geräten stand im Fokus seines Vortrags. Die Besucher des Solartags konnten sich zudem über Produkte und Services vor Ort von zahlreichen Ausstellern informieren und beraten lassen.

Eine breite Plattform für alle Solarstrom-Interessierten

„Das Event sollte eine Plattform sein, wo sich Anbieter und potenzielle neue PV-Anlagen-Besitzer austauschen, konkrete Fragen beantwortet und Lösungen gefunden werden“, sagte Sabina Brosch von der Grünen-Fraktion. „Unser Ziel ist es, dass die Dächer und Balkone voll werden mit PV.“ Die Grünen hatten 2022 den Antrag zur Durchführung eines Solartages gestellt, „um hier einen entsprechenden Impuls zu geben. Alle im Gemeinderat waren sich einig: Das machen wir. Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit übernahm mit dem Klimaschutzbeauftragten Steffen Mayer die Organisation. „Da der Solartag auf so große Resonanz gestoßen ist, denken wir darüber nach, ihn in regelmäßigen Abständen zu veranstalten und auch thematisch zu erweitern.“ Breite Unterstützung dafür bekam Mayer von Bürgermeister Josef Niedermair: „Wir müssen etwas tun, das haben wir in Hallbergmoos erkannt. Wir packen an!“

