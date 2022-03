Dieser Ansturm hat alle überrascht: Bei Hallbergmooser Benefiz-Aktion kamen stolze 22.000 Euro zusammen

Teilen

Bitte hinten anstellen! Ein großer Andrang herrschte an den Ständen am Hallberg-Platz. © Oestereich

Die Resonanz auf die Grill-Aktion von Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger zugunsten der Ukraine war überwältigend: 22000 Euro nahmen die Initiatoren ein.

Hallbergmoos - Auf dem Hallberg-Platz wurde am Sonntag im Akkord gegrillt, wurden Waffeln gebacken und Tombola-Preise verlost. Hunderte von Menschen kamen, um einen Teil zur Benefizaktion beizutragen. Von diesem Ansturm waren selbst die Initiatoren überrascht: Von 11 bis 18 Uhr bildeten sich pausenlos lange Schlangen an den Ständen. Der sonnenüberflutete Hallberg-Platz war von Menschen gesäumt, Plätze an den Stehtischen waren schwer zu ergattern.

2500 Grillwürstl und 2000 Tombola-Lose verkauft

Gegen eine Spende – egal ob ein oder 100 Euro – wurden 2500 Grillwürstl, Getränke, 2000 Tombola-Lose – jedes ein Gewinn – , Waffeln und Schmalzgebäck ausgegeben. Mike Hora, der die Aktion ins Leben gerufen und etliche Geschäftsleute als Spender gewinnen konnte, zeigte sich nach der Veranstaltung sehr berührt: „Das war einfach nur der Wahnsinn. Das Team war der Hammer. Und die vielen Leute, die gekommen sind, um die Aktion zu unterstützen.“ Besonders zu Herzen gegangen ist Hora eine Situation am Tombola-Stand, wo ein riesengroßer Plüsch-Teddybär auf seinen neuen Besitzer wartete. Der Gewinner: ein kleiner, ukrainischer Bub. „Er hat vor Freude geweint“, berichtete Hora.

Erlös der Aktion geht komplett an den Verein „Helferschwein“

Der Erlös der Aktion geht eins zu eins an den Verein „Helferschwein“. Deren Vertreter waren auf dem Hallberg-Platz dabei und berichteten eindrücklich von ihren Erlebnissen – und der Welle der Hilfsbereitschaft: Harry Hoyler, der zusammen mit Kabarettist Markus Langer (alias Sepp Bumsinger) den Verein ins Leben rief und auf die prominente Unterstützung von Musiker Roland Hefter zählen darf, organisiert seit Beginn des russischen Angriffskrieges Hilfstransporte. Am 1. März startete der erste Konvoi mit 40 Fahrzeugen in Richtung ukrainische Grenze.

2700 Euro fürs „Helferschwein“: Gabi Hippele (2. v. r.) übergab ihre Spende an (v. l.) Ingrid Heissler, Harry Hoyler, Petra Kübelsbeck und Roland Hefter. © Oestereich

„Wir fahren laufend runter. Wir haben inzwischen insgesamt 80 Fahrzeuge entsandt – mit über 1200 Kubikmeter Spendenwaren, Essen, Trinken, zuletzt zweieinhalb Tonnen Nudeln, 18 Paletten Wurst und Fleisch in Gläsern und Konserven. Mit der ersten Lieferung haben wir auch ein Ankerzentrum in Polen bestückt. Krankenhäuser werden mit unseren medizinischen Material versorgt. Das macht uns schon stolz“, so Hoyler.

Musiker Roland Hefter freut sich: „Gemeinsam helfen ist was Wunderschönes“

Auch Roland Hefter, Musiker und Vereinsmitglied, war vor Ort: „Die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft für die Ukrainer ist wirklich beeindruckend. Jeder hilft, jeder macht was, jeder sammelt Geld. Ich gfrei mi, dass ich heute herkommen konnte. Die Aktion ist einfach super!“ Neben der Hilfe für die Ukraine, sieht Hefter den gesellschaftlichen Aspekt: „Die Leut’ kommen nach Corona zusammen. Gemeinsam helfen ist was Wunderschönes.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ihren Teil dazu beigetragen hat auch Gabi Hippele: Sie hat sich in den letzten Wochen „hingesetzt und gefädelt wie bekloppt“. Ihre „Happy‘s“ – Gute-Laune-Armbänder – sind weggegangen wie warme Semmeln: 230 Stück hat sie bis dato für jeweils zehn Euro verkauft – unter anderem im Online-Shop von Kabarettistin Monika Gruber. Den Erlös haben Gabi Hippele und Claudia Rühmann von Sport & Mode Gruber auf 2700 Euro aufgestockt – und direkt an Hefter und die Ehrenamtlichen von Helferschwein übergeben.

Eva Oestereich