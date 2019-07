Robert Wäger will Freisings erster Grünen-Landrat werden: #grandpas for future

Landratskandidat der Freisinger Kreis-Grünen gekürt

von Andreas Beschorner schließen

Die Freisinger Kreis-Grünen gehen mit Robert Wäger in das Rennen um den Landratsposten. Der 58-Jährige wurde am Donnerstagabend einstimmig zum Kandidaten gekürt. Sein humoriger Hashtag: #grandpas for future.