Kommunaler Wohnungsbau ist ein „Herzensprojekt“ für den Hallbergmooser Bürgermeister

Sieht die Kommune vor vielen Herausforderungen: Bürgermeister Josef Niedermair. Doch er ist überzeugt: „Egal wie schlecht die Zeiten sind, in Hallbergmoos werden sie besser verlaufen.“ © Oestereich

Über Projekte und Prognosen fürs neue Jahr spricht im FT-Interview der Hallbergmooser Rathauschef Josef Niedermair. Und auch zur Surftown äußert er sich.

Herr Niedermair, die Corona-Krise scheint überwunden. Wird 2023 aus Ihrer Sicht wieder ein ganz normales Jahr?

Mit Sicherheit nicht. Die Einschränkungen sind vielleicht weg, aber Langzeitfolgen werden uns noch lange begleiten. Und die Herausforderungen werden nicht geringer: Krieg, Energiekrise, Preissteigerungen – das Jahr 2023 wird ähnlich herausfordernd wie 2022.

Wie ist Hallbergmoos finanziell aufgestellt? Wofür wird die Kommune Geld ausgeben? Haben Sie ein Herzensprojekt?

Aus wirtschaftlicher Sicht hat Hallbergmoos Glück gehabt, aber auch seine Hausaufgaben gemacht und die richtigen Firmen da. Während andere Kommunen in den Seilen hängen, dürfen wir dank einer Gewerbesteuernachzahlung für 2022 Rekordeinnahmen von 53 Euro Millionen verbuchen. Heuer rechnen wir mit 20 bis 22 Millionen Euro. Es liegen wieder viele große Projekte vor uns, etwa der kommunalen Wohnungsbau mit 11 Mio., der zu meinen Herzensprojekten zählt. Dann kommt der Bau des Goldacher Feuerwehrhaus für circa 10 Mio. auf uns zu. Der Badeweiher für 4,4 Millionen Euro wird voraussichtlich 2024 gebaut. Die Verlängerung der Predazzoallee verzögert sich etwas, weil wir noch Zuschüsse bekommen sollten. Ende Januar werden die Varianten vorgestellt. Baubeginn soll auch hier 2024 sein. Generell kann man sagen, dass es, wenn etwas in Stocken gerät, gar nicht an der Kommune liegt: Manche Unternehmen können mit unserem Tempo einfach nicht Schritt halten.

Wie ist der Stand des Projekts „Mehrgenerationen-Wohnen“ im Tassiloweg?

Haushaltsmittel dafür sind zwar angemeldet, aber uns fehlen momentan die personellen Kapazitäten, um das Projekt umzusetzen.

Wie laufen eigentlich die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Goldach? Und was ist in Hallbergmoos geplant?

In Goldach sind die Gespräche zwischen dem eingeschalteten Geschäftsbesorger und den beiden Kommandanten fruchtbar. Ich gehe momentan davon aus, dass konkretere Planungen im Mai 2023 anlaufen. Das Feuerwehrhaus könnte bis August 2026 stehen. Bevor wir loslegen können, müssen wir aber wissen, was in Goldach gebraucht wird. Das steht wiederum in Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Hallbergmooser Wache. Der Rat wird demnächst entscheiden, wie sie aussehen soll. Es gab schon Vorberatungen in der Herbstklausur.

Die Brückenerneuerung an der Hauptstraße ist abgeschlossen, die Straßensperrung hat aber Anlieger und Unternehmen belastet. Gibt es schon einen Zeitplan, wie es mit der Sanierung der FS 12 weitergeht?

Am 7. Februar um 18 Uhr wird es für die Anlieger eine Infoveranstaltung mit dem Landratsamt geben. Baubeginn ist Mitte März, die Fertigstellung ist vom Kreis für Dezember 2023 angekündigt.

Der Spatenstich für die Surftown wurde 2022 gefeiert. Wie geht es da voran? Zwischenzeitlich schien es so, als stünden die Bauarbeiten still.

Man sieht es ja vor Ort: Wenn es die Temperaturen zulassen, wird dort mit Hochdruck gewerkelt. Gerade am Wellenaggregat. Da sind echte Profis am Werk. Das Projekt wird von starken Schultern getragen. Ich bin fest überzeugt, dass die Surftown gebaut wird und nicht aus finanziellen Gründen scheitert.

Wie ist der Stand der Dinge bei den Planungen für die zweite Grundschule?

Der Anbau an das bestehende Schulhaus hat uns Luft verschafft und wir können das Thema zwei Jahre später angehen. Aktuell sind noch zwei freie Klassenzimmer verfügbar. Weil auch die Geburtenraten niedriger sind, gehen wir im Rathaus aktuell davon aus, dass die geplante Fertigstellung nicht schon 2028 nötig ist. Die große Unbekannte ist natürlich der Zuzug von Neubürgern. Das Grundstück gehört der Gemeinde ja bereits.

Hallbergmoos hat neuerdings einen Klimaschutzmanager. Was sind seine vorrangigen Aufgaben?

Steffen Mayer erstellt ein Klimaschutz-Konzept. Er berät uns bei vielen Entscheidungen, zuletzt bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem organisiert er den Solartag am 26. März. Es gibt Vorträge und Tipps rund um Photovoltaik, E-Mobilität und Energieeinsparung.

Die Gemeinde schickt sich an, erste Adresse für Firmen der Biotech-Branche zu werden. Sind sie mit dem Erreichten zufrieden?

Der Biotech- und Life-Science-Standort entwickelt sich gut. Wir werden freilich nicht nachlassen, für uns zu werben. Wir konnten gerade ein neues Unternehmen aus dem Bereich Forschung und Wissenschaft gewinnen.

Was wünschen Sie sich 2023 für die Menschen in Hallbergmoos?

Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung in einer schwierigen Zeit. Also das, was uns schon immer auszeichnet. Mir sind die Vereine und ehrenamtlich Tätigen sehr wichtig. Sie sind tragenden Säulen der Gemeinschaft. Im Hinblick auf die Flüchtlinge, die zu uns kommen, wünsche ich mir, dass die Bürger ihr Herz öffnen und Menschlichkeit zeigen.

Interview: Eva Oestereich

