Schlägerei in der Flughafen-S-Bahn: Blutige Nase und ein Haufen Strafanzeigen

Die Polizei eilte zum Hallbergmooser S-Bahn-Haltepunkt. Den zweiten Täter traf sie zwar nicht mehr an, seine Identität aber ist bekannt. © Carsten Rehder

Zu einer Schlägerei kam es am Dienstag in der S 8 Richtung Flughafen. Dabei gab es eine blutige Nase und zahlreiche Strafanzeigen.

Hallbergmoos - Zu einer Schlägerei kam es am Dienstag in der S 8 Richtung Flughafen. Einer der beiden beteiligten Männer zog sich dabei laut Polizei eine blutige Nase zu. Gegen 7.10 Uhr hatte eine Zeugin wegen der Auseinandersetzung die Polizei alarmiert. Am S-Bahn-Haltepunkt Hallbergmoos trafen Polizeibeamte dann einen 22-Jährigen an, der aus der Nase blutete. Er gab an, mit mehreren Personen in der S-Bahn in Streit geraten zu sein. Dann sei es zu Tätlichkeit zwischen ihm und einem anderen Mann gekommen. Von dem sei er bedroht und beleidigt worden.

Durch Ermittlungen vor Ort konnte die Polizei zwei Zeugen ausfindig machen und die Identität des zweiten Schlägers klären: ein 21-Jähriger, der aber nicht mehr vor Ort war. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen den 21-Jährigen – und gegen den 22-Jährigen wegen Körperverletzung. Auch werden Videoaufzeichnungen der S-Bahn ausgewertet, um den Tatablauf zu rekonstruieren.

