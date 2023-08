2:3 gegen Ampfing - jetzt schwächelt der VfB Hallbergmoos auch zuhause

Von: Nico Bauer

Sein Anschlusstreffer kam zu spät: Fabian Diranko verkürzte für den VfB auf 2:3 – allerdings erst in der 87. Minute. © Michalek

Hallbergmoos gibt in der Landesliga weiter ein fragiles Bild ab. Bislang funktionierte es immerhin im eigenen Stadion. Doch auch da setzte es nun eine Pleite.

Hallbergmoos - Der Rückschlag, den der VfB beim 2:3 (0:3) gegen den TSV Ampfing hinnehmen musste, ist nicht einfach mit der Klasse des Gegners zu begründen. Ampfing ist nicht allzu beeindruckend in die Saison gestartet und dürfte am Ende eher auf einem Platz in der unteren Tabellenhälfte rangieren. Diese Eindrücke der ersten Spiele haben sich auch an diesem Samstag nicht verändert – und dennoch hat Ampfing nun drei Punkte mehr auf dem Vereinskonto. Die Gäste waren brutal effektiv. In der ersten Halbzeit brachte gefühlt jeder Abschluss ein Tor. Zur Pause stand es auch deshalb bereits 0:3, weil die Hallbergmooser neben den Fehlern im eigenen Spiel gute Chancen liegenließen.

Die Gastgeber waren bemüht, aber ineffektiv

Spielerisch sah das Ganze seitens der Hausherren zwar ganz nett aus, aber in der Spitze kam der letzte Pass nicht an – oder es fehlte ein Tick Entschlossenheit. Die Gastgeber waren bemüht, aber ineffektiv.

Nach der Pause gab es dann die Aufholjagd des Absteigers, wobei das 1:3 in der 66. Minute schon recht spät fiel. Es war bezeichnend, dass David Lucksch das Glück mit einem Knaller aus der Distanz regelrecht erzwingen musste. Aber auch da wäre noch etwas möglich gewesen, zumal die Gäste nach einer Zeitstrafe (78.) deutliche Probleme hatten, den Sieg über die Ziellinie zu retten. Nach einem Foul an Fabian Czech gab es einen Foulelfmeter, den Moritz Sassmann vergab. Der Schuss ging zwar platziert auf die untere Ecke, aber der Torwart ahnte es und kam mit einer wirklich starken Parade an den Ball.

In der Schlussphase wäre die Partie fast noch gekippt

Zwei Minuten später gelang dann aber doch der Anschlusstreffer durch Fabian Diranko. Das war drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Und fast wäre die Partie noch gekippt: Die Hallbergmooser kamen noch zweimal gefährlich in die Tornähe, spielten die Angriffe aber nicht gut genug aus.

Der TSV Ampfing zeigte der Liga, dass ein Sieg im Stadion am Airport kein wirkliches Hexenwerk ist. Hallbergmoos hat weiterhin Probleme mit seiner neuen Rolle als Mannschaft, die grundsätzlich für den Unterhaltungswert des Spiels zuständig ist. „Es passt an diesem Tag ins Bild, dass der Gegner mit wenigen Angriffen drei Tore macht und wir dann noch einen Elfmeter verschießen“, sagte Trainer Florian Brachtel. Ihm war anzumerken, dass diese erste Heimniederlage kein Betriebsunfall war, sondern eine schmerzhafte Lektion. Wer in der Landesliga um die vorderen Plätze mitspielen möchte, der darf gegen eine allenfalls durchschnittliche Mannschaft nie und nimmer drei Tore kassieren. Dieses Ergebnis samt Entstehungsgeschichte werden sich in der Liga herumsprechen. Der VfB wird dringend Lösungen finden müssen, um auch einmal derart zähe Partien erfolgreich zu gestalten.