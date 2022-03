„Sehr guter und zukunftsfähiger Standort“: Neues FFW-Haus-Grundstück in Goldach heimst Vorschusslorbeeren ein

Anderer Standort: Westlich des Rewe-Supermarkts soll das neue Goldacher Feuerwehrhaus gebaut werden. © Repro Oestereich

Endlich konnte die Feuerwehr Goldach wieder eine Jahreshauptversammlung durchführen – und Kommandant Stephan Zobel hatte eine große Überraschung mitgebracht.

Goldach - Der Kommandant gab die Neuigkeit höchstpersönlich bekannt. Thema: der geplante Neubau des Goldacher Feuerwehrhauses. War bisher verlautbart worden, dass die neue Feuerwache im östlichen Teil Goldachs gebaut wird, sprach Zobel nun von einer Situierung „100 Meter westlich des Rewe-Markts“ an der Hauptstraße. „Ein sehr guter und zukunftsfähiger Standort“, wie er unterstrich. Und weiter: „Unser jetziger Bürgermeister hat das realisiert, worauf wir seit 2018 hingearbeitet haben“, dankte er dem anwesenden Josef Niedermair.



„Wir waren uns im Gemeinderat einig, dass wir das Grundstück kaufen“, unterstrich das Gemeindeoberhaupt. Sollte der Fachkräftemangel im Rathaus durchschlagen, „haben wir noch eine andere Lösung zur Realisierung im Kopf“, ließ er durchblicken. Für das Gerätehaus soll nun ein modulares System entwickelt werden, das gut und gerne auf die nächsten 50 bis 60 Jahre ausgerichtet ist. Noch eine ganze Weile warten muss die FFW Goldach indes auf ein bestelltes Fahrzeug (GW Logistik): „26 Monate Lieferzeit. Das ist eine Katastrophe“, so Zobel.

Gleich drei Einsatzjahre ließ der Kommandant Revue passieren

Zurück zur Versammlung: Dass man sich nicht im Feuerwehrhaus treffen durfte, sondern – wie frühere Generationen – beim Alten Wirt, war zugleich ein nostalgischer Akzent. Wichtig sei, so Stephan Zobel, dass nun wieder Begegnung möglich sei: „Das ist die Basis gegenseitigen Vertrauens, Verständnisses und letztlich auch unserer Arbeit.“ Die Feuerwehrler hätten, so Zobels Dank, die einschneidenden Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre klaglos mitgetragen. Mit Blick auf die Corona-Impfung und die damit einhergehende Spaltung der Gesellschaft betonte er: „Dass wir aufgehört haben, einander zuzuhören und Verständnis zu haben, resultiert auch daraus, dass wir nicht an einem Tisch sitzen.“ Nun saßen wenigstens die Floriansjünger und Gemeindeverantwortlichen wieder beisammen. Und ließen drei Einsatzjahre (2019, 2020, 2021) Revue passieren.

Sehr zur Freude des Kommandanten gibt es unter den 54 Aktiven 14 Neuzugänge, darunter ein „ganzer Schwung“ von Mitgliedern des Burschenvereins. Es gab aber auch Austritte (12): manche altersbedingt, etliche sind laut Zobel auch weggezogen, weil sie hier keine erschwinglichen Wohnungen finden.

Statistik wird einmal mehr von First-Responder-Einsätzen dominiert

Dass man die Herausforderungen gut gemeistert hat, zeigt der Blick auf die Statistik, die einmal mehr von First-Responder-Einsätzen dominiert wird: War 2019 noch das Jahr mit den meisten Alarmierungen (267), folgte 2020 der Corona-Knick (97), die zeitweise Einstellung des FR-Dienstes und die Änderung der Alarmierungsstichwörter, die zu einer deutlichen Entlastung geführt hat.

Das Einsatzgebiet reicht bis nach Eching und Schwaigermoos, der Zeitvorteil gegenüber anderen Rettungsdiensten liegt zwischen fünf und sieben Minuten. Lehrgänge, Übungen und Dienstversammlungen miteingerechnet brachten es die Floriansjünger im Schnitt auf 3000 Jahresstunden, 2019 waren es sogar 4600. Auf Einsätze entfielen 930 (2019), 565 (2020) und 823 (2021) Stunden.

Eva Oestereich