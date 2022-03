Servicestation für Fahrrad-Wehwehchen: Wie sich Radler in Hallbergmoos künftig selbst helfen können

Beim Luftpumpen: (v. l.) Georg Schu (Leiter des Bürgerarbeitskreises Radverkehr), Rüdiger Jehle, Ralf Stock, Georg Förg (alle AKR), Bürgermeister Josef Niedermair und Michael Kirmayer (Leiter des Ordnungsamts der Gemeinde). © Oestereich

Wenn mal die Luft raus ist, dann empfiehlt es sich, den Rathausplatz in Hallbergmoos anzusteuern. Dort finden Radler nämlich neuerdings eine Servicestation.

Hallbergmoos - Das Fahrrad, dies unterstrich Gemeindechef Josef Niedermair, der zusammen mit Mitgliedern des Arbeitskreises Radverkehr nun den Stützpunkt eröffnete, ist in doppelter Hinsicht gut für Mensch und Umwelt: „Es spart Benzin und CO2 und fördert, das sehe ich persönlich als besonders wichtig an, die Gesundheit.“ Etwa 1200 Euro hat die Gemeinde in den Radl-Service-Point investiert. „Das ist es bei weitem wert“, unterstrich Niedermair. „Wir hoffen, dass wir viele Radfahrer dafür gewinnen.“

AKR-Chef Schu freut sich: Gute Sache auch für Radler von außerhalb

Georg Schu, Leiter des Bürgerarbeitskreises Radverkehr (AKR), weiß, dass das Rad als Verkehrsmittel mehr und mehr genutzt wird. „Es kommen auch zunehmend Radler von außerhalb. Und weil nicht zu jeder Zeit eine Reparaturwerkstätte geöffnet ist, ist eine solche Servicestation eine gute Sache, um sich auf die Schnelle selbst zu helfen. Fürs Luftaufpumpen, einen Reifenwechsel und kleinere Reparaturen ist das geeignete Werkzeug an der Station zu finden.

Schus Dank galt der Kommune, für die Übernahme der Kosten und die unbürokratische Unterstützung. Wenn das Angebot gut angenommen wird, kann sich der Bürgerarbeitskreis Radverkehr durchaus vorstellen, noch weitere Service-Stationen einzurichten – am Hallbergmooser S-Bahnhof oder im Gewerbegebiet beispielsweise. Die Ehrenamtlichen sind im Übrigen gerade dabei, einen örtlichen Radl-Rundweg auszuschildern. Dort wird es dann auch Hinweisschilder auf die Servicestation geben.

Eva Oestereich

