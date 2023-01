Hallbergmooser Solarpark: Landrat Petz sichert Kommune Unterstützung zu

Für das Freiflächen-Photovoltaik-Projekt in Hallbergmoos gibt es eine realistische Chance zur Umsetzung. Die Idee stammt von Landkreis-Chef Helmut Petz. © Karl-Josef Hildenbrand

Auf die Unterstützung von Landrat Helmut Petz darf Hallbergmoos in Sachen Solarpark bauen. Differenzen wurden in einem klärenden Gespräch ausgeräumt.

Hallbergmoos - Seit 2021 versucht die Kommune, den Weg für das zehn Hektar große Freiflächen-Photovoltaik-Projekt der Firma Vispirion zu ebnen. Problem: Das Areal liegt im Landschaftsschutzgebiet. Aus kommunaler Sicht ist es längst nicht mehr schützenswert. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Zuletzt hatte es wegen einer Studie heftige Verwerfungen zwischen Landrat und Bürgermeister gegeben

Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche liegt an der B 301, unweit der S-Bahntrasse und unter der Südabflugroute des Flughafens München. Im Rathaus sieht man das Vorhaben als Leuchtturmprojekt in Sachen Energiewende. Nun macht auch das Landratsamt Zugeständnisse: Zuletzt hatte es wegen der Pfiffig-Studie, einer Flächen-Potenzialuntersuchung des Landkreises, heftige Verwerfungen zwischen Landrat und Bürgermeister gegeben. Denn darin werden Landschaftsschutzgebiete generell „rot“ und damit wenig geeignet für Solarparks dargestellt – also auch das Hallbergmooser Areal. In einem klärenden Gespräch vergangene Woche konnten Landrat und Bürgermeister die Differenzen nun ausräumen, berichtete Bürgermeister Josef Niedermair (CSU).

Eine individuelle Einzelfall-Erlaubnis soll den Weg ebnen

Petz hat, wie er in der jüngsten Sitzung sagte, nun einen juristisch vertretbaren Weg gefunden, wie sich das Areal zugunsten von Energiewende und Klimaschutz nutzbar machen ließe. Nämlich nicht über eine Herausnahme der Fläche aus dem LSG, sondern über eine individuelle Einzelfall-Erlaubnis. Das Verfahren sei, so Petz, weit weniger aufwändig als eine Herausnahme. Zumal aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen der Bezirk per Verordnung die LSG-Gebietsausweisung seinerzeit vorgenommen hat.

Ein Änderungsverfahren beim Bezirk oder ersatzweise der Regierung von Oberbayern, so schätzt Petz, würde wahrscheinlich Jahre in Anspruch nehmen. Der Landkreis kann indes deutlich schneller über eine Einzelfall-Erlaubnis entscheiden. Am 9. Februar will der Landrat das Projekt dem zuständigen Ausschuss und im März dann dem Kreistag zur Entscheidung vorlegen – mit einer positiven Empfehlung seinerseits. Dies dürfte dann auch weitestgehend für ein weiteres „Leuchtturmprojekt“ (Bürgermeister Josef Niedermair) gelten, den Solarpark (37 Hektar) der Firma Höflinger-Müller. Allerdings sieht Petz wenig Chancen, dass die Gewerbeeinheit (E-Tankstelle, Gastronomie und Erlebnispark) genehmigungsfähig ist. Er regte an, diese Einheit „auf der anderen Straßenseite“ der B 301 im Gewerbegebiet zu platzieren.

