Dickes Lob für die Hallbergmooser NBH-Helfer: „Sie sind das Benzin“

Teilen

Der NBH-Vorstand macht weiter: (v. l.) Marlies Junghans (Beisitzerin), Doreen Köhler (Stellv.), Martina Wilkowski (Vorsitzende), Jutta Hebbeler (Kasse) und Marianne Christiansen (Beisitzerin). Nicht auf dem Bild: Tanja Voges (Beisitzerin, Tafel-Chefin). © Oestereich

Die NBH ist eine tragende Säule im sozialen Netz von Hallbergmoos - und nach den Worten von Rathauschef Niedermair „ein Paradebeispiel für Menschlichkeit“.

Hallbergmoos – Drei Jahre hatte Martina Wilkowski nun beim Jahrestreffen im Gemeindesaal aufzuarbeiten, weil seit 2019 keine Versammlung möglich war. „Es war alles wie in Watte gepackt. So still. So leise“, sagte sie rückblickend. In nur acht von 24 Monaten war eingeschränkter Betrieb und das möglich, was die NBH laut Wilkowski ausmacht: „Begegnungen, Zwischenmenschliches, Austausch.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am meisten gelitten haben die offenen Angebote der elf Abteilungen und die Kinderbetreuung im Zwergerlstüberl. Das heißt auch: Neun Monate gingen keine Elternbeiträge ein, während man das Personal weiterbezahlt hat. Man war, so die NBH-Leiterin, froh um die vorhandenen Rücklagen – „und die riesengroße Spendenbereitschaft der Menschen“. Und letztlich kam auch der Umstand gerade recht, dass die Kommune die Zuschüsse aufgestockt hat – von 30 auf 50 Cent pro Einwohner. Gegen eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge von 20 auf 25 Euro pro Jahr gab’s keine Einwände. Besonders problematisch in dieser Zeit: die Einzelfall- und Asylhilfen – auch weil, wie Wilkowski kritisierte, „das Landratsamt selten erreichbar war und immer noch ist“. In der ganzen Zeit am Laufen hielt man den Tafel-Betrieb für Bedürftige.

Mit dem Ukraine-Krieg kommt gleich die nächste Krise

Der Krisenmodus lässt sich auch in der Statistik ablesen: Die Mitgliederzahl ist relativ konstant (238), die Stunden der aktuell 110 Ehrenamtlichen sanken von rund 10 000 auf gut 8200. Hinzu kommen geringfügig Beschäftigte in Verwaltung und Geschäftsführung (2021: 3000 Stunden). Nun, da man hoffte, wieder etwas zur Normalität zurückkehren zu können, werden NBH und Tafel „von der nächsten Krise, dem Ukraine-Krieg, überrollt“. Die Ehrenamtlichen stehen parat, man hat entsprechende Hilfen organisiert.

Stolz ist Wilkowski auf die Flüchtlinge von 2015, die gut integriert sind – und nun selbst Hilfe anbieten. So habe eine syrische Familie gerade eine geflüchtete ukrainische Familie aufgenommen. An die Politik richtete die NBH-Leiterin den dringenden Appell, kreative und schnelle Lösungen zu schaffen. „Wir kommen an unsere Grenzen. Die Tafeln sind keine Grundversorger, sondern ein Ergänzungsangebot.“ Inflation und Preissteigerungen spüre man bereits. „Wir erhalten weniger Lebensmittelspenden aus den Geschäften“, berichtete Wilkowski.

Wilkowski und Co. eindrucksvoll in ihren Ämtern bestätigt

Bei den Neuwahlen sprachen die 15 erschienenen Mitglieder Martina Wilkowski (Vorsitzende), Doreen Köhler (Stellvertreterin), Jutta Hebbeler (Kasse), Marlies Junghans, Tanja Voges und Marianne Christiansen (alle Beisitzer) uneingeschränkt das Vertrauen aus – und Bürgermeister Josef Niedermair seine Hochachtung „für den sozialsten und wichtigsten Verein des Orts“. Die Arbeit der Ehrenamtlichen entspräche in etwa der Jahresleistung von vier Fachkräften. Sein besonderer Dank galt Martina Wilkowski, „dem Motor“ der Organisation. Die wiederum dankte ihrem Team und den vielen Helfern: „Sie sind das Benzin. Ohne sie würde nichts laufen.“

Eva Oestereich