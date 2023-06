Elektrisierender Start in der Pappelallee - so kann der Hallberger Kultursommer beginnen

Auch die Seebühne im Sport- und Freizeitpark wird im Hallberger Kultursommer 2023 wieder eine Rolle spielen. So findet dort am „Tag der Vereine“ (16. Juli) zwischen 11.30 und 17 Uhr ein buntes Programm statt. © Oestereich

Mit der zweiten Auflage des „Über den Wolken“-Festivals wird am Samstag der Hallberger Kultursommer 2023 eröffnet. Das Programm dauert bis Ende Oktober.

Hallbergmoos – Benjamin Henn, im Hallbergmooser Rathaus Fachgebietsleiter für die Bereiche Kultur, Freizeit, Sport und Vereine, ist mit Blick auf die aktuellen Temperaturen und Vorhersagen „froh, dass es der Wettergott gut mit uns meint“. So steht einem erfolgreichen Auftakt des Hallberger Kultursommers also nichts im Weg.

Knapp 400 Tickets sind bereits im Vorfeld für das „Über den Wolken“-Festival verkauft worden, das nach der erfolgreichen ersten Runde im Vorjahr heute erneut von 12 bis 24 Uhr feinste elektronische Musik im Sport- und Freizeitpark bietet. „Traumhaftes Wetter, glücklich feiernde Menschen, eine atmosphärisch beleuchtete Pappelallee und ein magischer Sonnenuntergang“ werden dem Partyvolk von den örtlichen DJs versprochen. Tickets gibt es noch für 20 Euro an der Kasse. Weitere Infos unter www.ueber-den-wolken-festival.de.

Etwas ruhiger geht’s am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr in der Gemeindebücherei zu, wenn Lisa Graf aus ihrem neuen Roman „Dallmayr. Der Glanz einer neuen Ära (2)“ vorliest. Für den Eintrittspreis von zehn Euro gibt’s neben den Fortsetzung der Bestseller-Saga auch ein Glas Dallmayr-Sekt und kleine Snacks.

„Alles unplugged“ lautet das Motto, wenn am Freitag, 16. Juni, von 18 bis 22 Uhr im Goldachpark (Zugang über Sedlmeierweg oder Hauptstraße gegenüber Goldachmarkt) der Auftritt der Sundowner-Band auf dem Programm steht. Mitzubringen sind lediglich eine Picknickdecke, Snacks und gute Laune. Kühle Getränke werden vor Ort serviert.

Valeriy Sokolov ist kein Unbekannter in Hallbergmoos. Am Samstag, 17. Juni, kehrt der ukrainische Geiger auf Einladung von Vladimir Genin unter dem Titel Sokolov & Friends mit vier außergewöhnlichen Künstlerkollegen in die Moosgemeinde zurück. Das Konzert aus der Reihe erstKlassik prägen Werke von Franz Schubert. Los geht’s um 19 Uhr im Gemeindesaal. Tickets sind ab 18 Euro erhältlich. Infos unter www.erstklassik.info.

Was Benjamin Henn am Kultursommer 2023 besonders gefällt, ist der Trend, „das sich viel mehr lokale Kunstschaffende aktiv einbringen“. Das betreffe nicht nur die Wanderausstellung Kunst am Zaun, die sich von 6. Juli bis 8. Oktober an verschiedenen Orten in der Gemeinde präsentiert, sondern auch die Aktion Latten-Kunst, die von 16. Juli bis 13. September dauert. Hier werden im Rahmen einer Mitmach-Aktion für alle Bürger Zaunlatten verschönert und danach auch aufgestellt.

Begeisterung löst bei Henn auch der Auftritt des Kammerorchesters der Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn aus, das am Sonntag, 2. Juli (17 Uhr), in einer Mission: Possible! jede Menge Kino für die Ohren im Gemeindesaal präsentiert. Zu hören gibt es bekannte Soundtracks von Forrest Gump über Harry Potter bis zu Schindlers Liste. „Es freut mich, dass örtliche Musiker das draufhaben und wir so ein Konzert nicht von außerhalb einkaufen müssen“, sagt der Kultur-Manager. Der Karten-Vorverkauf beginnt übrigens am Montag, 12. Juni, im Bürgerbüro.

Weitere Aktionen im Rahmen des Hallberger Kultursommers sind die Sunset Beach Party der Narrhalla am 8. Juli auf den Beachvolleyball-Plätzen, der große Tag der Vereine (mit Programm auf der Seebühne und diversen Schnupperstunden, um Sportarten auszuprobieren) am 16. Juli, die traditionelle School’s Out Party am 28. Juli und der Kunsthandwerkermarkt am 23. September, der bis in die Abendstunden zum Einkaufen einlädt.

