Spatenstich für spektakuläre Anlage in Hallbergmoos: Ab Frühjahr 2024 wird das Surftown-Feeling konkret

So wurde aus „Traum und Vision“ ein „Herzensprojekt“

Hallbergmoos, Hawaii. Bald könnten beide Orte in einem Atemzug genannt werden. Grund ist die geplante Surftown - am Donnerstag war Spatenstich.

Hallbergmoos - In der 12 000-Einwohner-Gemeinde nördlich von München entsteht für einen unteren zweistelligen Millionenbetrag Europas größter Surfpark. Im Munich Airport Business Park fand jetzt der Spatenstich statt. Im Herbst 2023 soll der Testbetrieb starten, im Frühjahr 2024 will man das Surftown-Feeling bieten.

„So nervös war ich noch nie. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Geburtstag, Weihnachten und Bungee-Sprung“, beschrieb Chris Boehm-Tettelbach, Initiator und Vorreiter, seine Gefühlslage. Vor Gästen aus Politik, Wirtschaft und Surfer-Szene stand der Geschäftsführer der Surftown MUC nun mit leicht wackeligen Knien auf dem Podest, um den Startschuss für sein „Herzensprojekt“ zu geben. „Ein Projekt dieser Größenordnung anzuleiern ist leicht, es umzusetzen eine Herausforderung und ein Stück weit auch ein Lernprozess“, unterstrich er. Ein Prozess, der ihn durch Bebauungspläne, Gutachten zur Vogelschlagverhinderung und Wasserhaltung geführt hat.

Bürgermeister Josef Niedermair sieht das Projekt als „historische Chance“

Vor acht Jahren existierte die Idee von einem Surfpark „als Traum und Vision“ im Kopf des passionierten Surfers. Nach langer Suche nahm „die Welle“ im März 2019 erste konkrete Formen an – als Hallbergmoos das „Filetgrundstück“ mitten im MABP zusagte. Weil man das visionäre Projekt, so Bürgermeister Josef Niedermair, als „historische Chance“ sieht, einen „gewaltigen Mehrwert, Lebensqualität und eine Work-Life-Balance“ für den Wirtschaftsstandort, Bürger, Beschäftigte, die sechs Millionen Menschen der Metropolregion München und internationales Klientel. Die neue Visitenkarte des Bürgermeisters ziert nun der Slogan „Eine Wellenlänge voraus“.

„Das ist eine Anlage mit internationaler Strahlkraft. Anfragen für Wettkämpfe sind schon da“, so Boehm-Tettelbach. Sportlicher Leiter Michi Mohr kündigt Surfschul- und Coaching-Projekte an. Und Marlon Lipke, Olympionike und einer der bekanntesten deutschen Surfer, kann sich Hallbergmoos als echte Talentschmiede vorstellen.

Im 180 Meter langen Becken können bis zu 60 Surfer gleichzeitig die Welle reiten

20 000 Quadratmeter ist das Gelände an der Lilienthalstraße groß, die Hälfte davon sind Wasserfläche. Im 180 Meter langen Becken können, dank seiner Nierenform, bis zu 60 Surfer gleichzeitig die Welle reiten: Von kniehoch bis 2,50 Meter lässt sich die Endless-Surf-Technologie regulieren. Das sei mit dem Meer vergleichbar, spart aber die Fernreise, heißt es. Dafür hat die Gemeinde für die Surftown einen Parkplatz mit 120 Stellplätzen gebaut.

+ Einer brechenden Welle nachempfunden ist das neu designte Surfcenter mit Gastronomie und Shops (r.). © Surftown MUC

Man habe auf Klimaneutralität geachtet, so der Surftown-Geschäftsführer: Die Anlage wird aus dem Grundwasser gespeist: „Es wird kein wertvolles Trinkwasser verwendet“, so Boehm-Tettelbach. 90 Prozent des Energiebedarfs gewinnt man aus Fotovoltaik. In Holzbauweise entsteht das Surfcenter mit Gastronomie, Shops und Eventflächen. Es ist einer brechenden Welle nachempfunden und fügt sich in den durchgängig begrünten Landschaftspark ein, so Architekt Stefan Maisch. Dazu gehören eine Outdoor-Fitness-Area, ein Spielplatz mit Splashpark und ein Strandbereich. Erklärtes Ziel ist es, auch eine Begegnungsstätte für die Region zu schaffen. Die Surftown MUC wird ganzjährig betrieben. Der „Walkway“ kann im Sommer als Jogging-Bahn und im Winter für Langlauf genutzt werden.

Gut zu wissen

Neben der Surftown errichtet der Projektentwickler Rock Capital Group das „europaweit einmalige Lifestyle-Quartier Hybrid One“ mit Boulevard, Showrooms, Gastronomie, Einzelhandel sowie Büro- und Laborflächen. Das Ziel: Auf 30 000 Quadratmetern Freizeit und Arbeit neu definieren. Arbeitsplätze mit Blick auf Surfer, Freiflächen zum Flanieren, Raum für Begegnung und Spaß. Das Objekt soll 2025 fertig sein und als Immune Office in Betrieb gehen, in dem die Ansteckungsgefahr durch Viren deutlich reduziert wird.

Eva Oestereich