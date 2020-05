Verbot aufgehoben: Spaziergänge im Hallbergmooser Bürgerpark wieder möglich

Grünes Licht aus der Gemiende: Wege und Grünflächen im Hallbergmooser Sport- und Freizeitpark sind ab sofort wieder begehbar.

Hallbergmoos – Spazierengehen ist erlaubt – und sogar erwünscht. So hat es Ministerpräsident Markus Söder zu Beginn der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen formuliert. Neuerdings darf man dies sogar mit einer haushaltsfremden Kontaktperson tun. Ideal dafür geeignet wäre der Sport- und Freizeitpark. Doch den hatte die Gemeinde komplett gesperrt. Um die teilweise Öffnung gab’s in den vergangenen Tagen ein politisches Tauziehen – mit einem versöhnlichem Ende: Ab sofort sind die Wege und Grünflächen im Bürgerpark wieder geöffnet.

Die Gemeinde hatte im Zuge der von der Bayerischen Staatsregierung verordneten Infektionsschutzmaßnahmen vor fünf Wochen den Sport- und Freizeitpark komplett abgeriegelt: Die Hallen des Sportforums, die Stock- und Bogenschützenanlagen genauso wie Tennisplätze, Beachvolleyball-Felder, Fitnessparcours und Spielplätze. Weil der Park großräumig abgesperrt war, konnte man auch Erholungsflächen, Wiesen und Fußwege nicht betreten. Diesen Punkt hatte Wolfgang Reiland (Einigkeit) mit Rückendeckung anderer Räte moniert (wir berichteten). Wenigstens die Spazierwege könne man freigeben.



Bürgermeister Harald Reents hielt aus juristischen Gründen an der Vollsperrung fest. Er hatte argumentiert, dass man „Sport-Teil“ und „Freizeit-Teil“ nicht getrennt voneinander beurteilen könne. Vielmehr habe man sich am „Gesamtgepräge“ des Parks, seiner Zweckbindung und Widmung als einheitliches Gelände zur Freizeitgestaltung zu orientieren.



Soweit, so richtig: Die juristische Einschätzung der Kommune ist korrekt, ließ Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann nun wissen. Zugleich zeigte er in einer erbetenen Stellungnahme auf, wie ein Ausweg aussehen könnte: Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn der Gemeinderat eine „ausdifferenzierte Änderung der Zweckbestimmung“ veranlasst. Einfacher ausgedrückt: In der Benutzungsordnung kann die Kommune definieren, was zu den – gesperrten – Sportstätten gehört und was zu den – begehbaren – Erholungsflächen des Bürgerparks.



Das hat der Ferienausschuss nun getan: Wege und Außenanlagen außerhalb der Spiel- und Sportanlagen dürfen infolgedessen wieder benutzt werden. Über dieses Ergebnis zeigten sich Reiland, der die Komplettsperrung nach wie vor für rechtswidrig hält, und die Mitglieder des Ferienausschusses zufrieden: Weil diese Lösung, so Heinrich Lemer (FW), nun der „Lebenswirklichkeit“ entspricht. „Für mich und viele Bürger war die Sperrung nicht nachvollziehbar.“ Schließlich sei auch der Goldachpark nicht geschlossen worden. Auch Reents befürwortete die „rechtlich saubere Lösung“.



Freigegeben hat die Kommune außerdem die „Finnenbahn“ für Jogger. Den Bolzplatz, die Beachvolleyballfelder und den asphaltierten Hartplatz indes nicht. Über die Öffnung des Fitnessparcours, die Skater-Anlage und die Sitzstufen am Weiher wird man auf Lemers Bitten im Rathaus noch näher beraten. Damit die Bevölkerung weiß, welche Flächen freigegeben sind, werden Schilder angebracht. „Wir haben da schon vorgearbeitet“, antwortete Reents auf einen Hinweis von Josef Fischer (FW).

Eva Oestereich