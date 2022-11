SPD Hallberbmoos verabschiedet ihre Urgesteine - sie waren ihrer Zeit voraus

Sagen Servus: Helga und Wolfgang Brinkmann. © SPD

Sie waren SPD-Urgesteine und zugleich ihrer Zeit voraus: Jetzt heißt es für die Sozialdemokraten in Hallbergmoos, Abschied von den Brinkmanns zu nehmen.

Hallbergmoos – Mit einer kleinen Feier in Straubis Brüderei-Café verabschiedete sich der SPD-Ortsverein Hallbergmoos-Goldach jetzt von seinen Urgesteinen Helga und Wolfgang Brinkmann. Der aktuelle Vorsitzende Max Kreilinger, seine Stellvertreter Ann Kreilinger-Pitters und Stefan Kronner sowie die ehemalige Vorsitzenden Karl-Heinz Bergmeier und Konrad Friedrich würdigten ebenso wie die Landtagskandidatin Alina Graf die beiden und wünschten alles Gute für ihre Zukunft in Hamburg, ihrem neuen Lebensmittelpunkt. Dort wohnen sie künftig in der Nähe von Tochter, Schwiegersohn und Enkeln.

Erinnert wurde an die Anfänge des Ortsvereins, an die Verdienste der ehemaligen Sozialreferentin und Gemeinderätin Helga Brinkmann sowie das Engagement der beiden als langjährige Schriftführer in der Vorstandschaft des Ortsvereins. Auch passende Geschenke für die „Emigranten“ wurden, in Fahrradtaschen verpackt, überreicht: Bilder der SPD-Gemeinderätin Christiane Oldenburg-Balden, „Resi-Bier“ des Hotel-Gasthofs Neuwirt, Wein und nicht zuletzt Sandsackbeutel, die bis zur nächsten Springflut auch als Einkaufstaschen genutzt werden können.

Helga Brinkmann legte Grundstein für ersten Hort

Freund und Landrat Helmut Petz sprach aus, wovon alle Anwesenden ausgehen: „Auch wenn ihr jetzt sehr weit wegzieht, werden wir euch nicht vergessen und uns bestimmt wieder treffen.“

Helga und Wolfgang Brinkmann bedankten sich für die lange gemeinsame Zeit und übergaben an Fraktionschef Stefan Kronner einen Scheck von 200 Euro als Spende an den Ortsverein. Helga Brinkmann erinnerte daran, dass sie als Sozialreferentin und Gemeinderätin der Zeit weit voraus war bei den Themen Familienpolitik und Kinderbetreuung in Hallbergmoos und Goldach. Sie legte den Grundstein für den ersten Hort sowie die Einführung der Mittagsbetreuung. (Eva Oestereich)