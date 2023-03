Sportlicher Triumph: „Fantastic 4“ siegt beim 10. Indoor-Cup von Hallbergmoos

Strahlende Erstplatzierte: Nach sechs Stunden Wettkampf war das Team „Fantastic 4“ die Nummer 1. © Oestereich

Das Team „Fantastic 4“ hat sich den Spitzenplatz erkämpft: Beim 10. Indoor-Cup von Hallbergmoos ließ es als bestes Freizeitteam die Konkurrenz hinter sich.

Hallbergmoos – Da wird dann wohl eine Namensänderung fällig: Beim 10. Indoor-Cup der Gemeinde Hallbergmoos sind Markus Bauer, Alexander Kafka, Dominik Wörle und Martin Stöhr als „Fantastic 4“ angetreten. Das Sportforum im Freizeitpark verlassen haben sie nach sechs Stunden sportlichen Wettkampfs als „Seriensieger-Besieger“ – sprich: als bestes Freizeitteam, das beim Kegeln, Stock- und Luftgewehrschießen das Feld hinter sich ließ. Es war nur ein Pünktchen, das die ‚fantastischen Vier’ vom Zweitplatzierten – den sechsfachen Siegern „Die Edelweißen“ – am Schluss trennte.

Beide Teams kommen übrigens aus dem „Stall“ der Schützengesellschaft Edelweiß Hallbergmoos (SGE). Angetreten waren insgesamt 33 Team mit jeweils vier Freizeitsportlern. Viele sind schon seit Jahren am Start, andere neu und in der Namensgebung nicht minder kreativ: „De Zamgewürfelten“, die „Kings and Queens“ mit den Eltern des Kinderprinzenpaars oder die „Glashochrangers“.

Alle Sieger: Nach dem Kegeln, Stock- und Luftgewehrschießen versammelte man sich im Sportforum des Hallbergmooser Freizeitparks zum Gruppenfoto. © Oestereich

Bei der Siegerehrung ließen Organisator Benjamin Henn und Bürgermeister Josef Niedermair im vollbesetzten Gastraum des „Hoiberga“-Restaurants die Sportler ein wenig zappeln. Erst einmal gab es ein herzliches Dankeschön und Präsentkörbe für die ehrenamtlichen Helfer vom VfB und der SGE. Erst dann ging’s an die Siegerehrung: Weil der Cup heuer zum zehnten Mal ausgetragen wurde, erhielt jedes teilnehmende Team neben einer Urkunde auch Sachpreise. Die Stimmung war großartig: Jede Platzierung wurde bejubelt – und für die zwei Nachwuchssportler, die Geburtstag hatten, wurde gemeinsam „Happy Birthday“ gesungen.

Nächstes Jahr gibt es Team-Shirts mit dem Aufdruck „Seriensieger-Besieger“

Als Hildegard Holzmann nach vorne kam, nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit, den VfB-Stockschützinnen (Ü50) zu gratulieren: Sie waren am Vortag Deutsche Vizemeisterinnen auf Eis geworden. Mit den Frauen St. Theresia landete eines der favorisierten Teams auf Rang 5. Um einen Rang auf Platz 4 verbesserten sich die „Revival Friends“. Auf Rang 3 kam mit den „Sumpfköpfen“ das Team, das den allerersten Indoor Cup gewonnen hatte. Nach ganz oben aufs Stockerl sprangen die „Fantastic 4“ vor den „Edelweißen“. Bei der nächsten Auflage des Indoor-Cups werden die „Fantastic 4“, wie sie voller Euphorie verkündeten, dann mit neuen Team-Shirts mit dem Aufdruck „Seriensieger-Besieger“ antreten.

Eva Oestereich

