„Es ist garantiert für jeden etwas dabei“: Drei Monate lang volles Programm beim Hallberger Kultursommer

Teilen

Mit der Sportparkse(e)renade wird das Odeon-Jugendsinfonie-Orchester aus München am 15. Juli die Klassik-Freunde bedienen. © Odeon

„Light“ war gestern, jetzt setzt der Hallberger Kultursommer wieder auf volles Programm. Mit der „Kunst am Zaun“ ist bereits der Startschuss gefallen.

Hallbergmoos - Drei Monate lang präsentiert die Kommune im Sport- und Freizeitpark Musik, Kultur, Sport und Freizeitspaß für Jung und Alt. „Es ist garantiert für jeden etwas dabei“, verspricht Benjamin Henn. „Wir sind glücklich, der Bevölkerung endlich wieder etwas bieten zu können“, so der Veranstaltungsmanager der Gemeinde.

Den Auftakt macht die Wanderausstellung Kunst am Zaun: Künstlerinnen machen ihre Werke unter freiem Himmel erlebbar – und zwar an wechselnden Orten: Erst im Bürgerpark (bis 6. August), anschließend im Goldachpark und auf dem Rathausplatz. Die Sparte „Klassik“ deckt das Odeon-Jugendsinfonie-Orchester aus München ab: Bei der Sportparkse(e)renade am Weiher des Sportparks spielen die jungen Musiker am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr Werke von Ravel bis Tschaikowski (Tickets: 10 bis 15 Euro, Kinder frei).

Bald ist hier mehr los: Der Sport- und Freizeitpark wird Schauplatz des Kultursommers 2022. © Oestereich

Am Samstag, 16. Juli, ist der Sportpark der ideale Ort für ein entspanntes Picknick – begleitet von den Klängen der „Free Wave Jazz Band“. Man kann den Grillplatz nutzen, Decke und Verpflegung mitbringen. Der Eintritt ist frei.

Tag der Vereine

Nachdem er vergangenes Jahr ausfallen musste, kann er nun endlich stattfinden: der „Tag der Vereine“. Dutzende Vereine zeigen am Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 18 Uhr im Sport- und Freizeitpark ihre ganze Bandbreite. Jeder kann mit einer Bimmelbahn kostenlos durch den Park fahren, sich an den Haltestellen in verschiedenen Sportarten ausprobieren, die Vereine kennenlernen und verschiedene Schmankerl genießen. Es lohnt sich, die Sportschuhe einzupacken und einfach mitzumachen. Für Kinder gibt es Aktionsstände mit Kindereisenbahn, Bungee- Trampolin, Laser-Tag, Hüpfburg oder Schnupperkurse der Musikschule.

Beachwrestling-DM

Sport auf höchstem Niveau steht am Samstag, 23. Juli, ab 13.30 Uhr auf dem Programm: Der SV Siegfried richtet anlässlich seines 100-jährigen Gründungsjubiläums die Offenen Deutschen Meisterschaften für Frauen und Männer im Beachwrestling aus (Eintritt frei).

Indoor-Cup

Ein Klassiker ist inzwischen der Indoor-Cup, wo sich wieder mehrere Teams in den untschiedlichsten sportlichen Wettkämpfen messen werden. Schauplatz dafür ist am 18. September der Sport- und Freizeitpark.

„Faust der Frauen“

Auch Udei e.V. ist wieder mit von der Partie: Das Kollektiv für Kunst-GeSchichten hat in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Theateraufführungen für und mit der Bevölkerung realisiert. Dieses Mal werden unter der Regie von Thomas Goerge zwei verschiedene literarische Materialien behandelt: Goethes Faust und Christine de Pizas „Stadt der Frauen“. Beide werden zu einem dramatischen Text mit dem Titel „Faust der Frauen“ verwoben und in einem Zirkuszelt auf dem Volksfestplatz aufgeführt. Beteiligt sind Laien und Profis, unter anderem der Circus Feraro, das Kammerorchester der Musikschule und die Tanzschule step by step Hallbergmoos. Termine: 14., 15. und 16. Oktober (19.30 Uhr). Eintritt: 15 Euro. Alle Infos unter www.hallbergmoos.de.

Eva Oestereich