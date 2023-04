Zwölf-Millionen-Investition: Spatenstich für das Hallbergmooser Wohnungsbauprojekt an der Predazzoallee

Mit Schirm und Spaten: Gemeinderäte, Bauleiter und Bürgermeister gaben endlich den Startschuss für das kommunale Wohnungsbauprojekt an der Predazzoallee. © Oestereich

Nach siebenjähriger Planung fiel nun der Startschuss für das kommunale Wohnungsbauprojekt in Hallbergmoos: An der Predazzoallee entstehen 21 Mietwohnungen.

Hallbergmoos - Mit dem kommunalen Wohnungsbau will man den überhitzten Wohnungsmarkt entlasten und preisgünstige, familienfreundliche Mietwohnungen aus kommunaler Hand anbieten. Das in L-Form an der Predazzoallee (auf Höhe der Kreuzung Maximilianstraße) situierte, vom Münchner Architekturbüro HOE geplante Gebäude verfügt über 21 Wohnungen: Auf 1530 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich jeweils vier Ein-, Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen sowie neun Wohnungen mit vier Zimmern. Wenn das Gebäude Mitte 2025 bezugsfertig ist, wird die Kommune zwölf Millionen Euro investiert haben.

Im strömenden Regen ließ Bürgermeister Josef Niedermair den steinigen Weg zum Spatenstich nicht unerwähnt: „Der Start war definitiv sehr schwierig. Da ist viel rauf und runter diskutiert worden. Wir haben sieben Jahre hingebastelt, um heute hier zu stehen. „Mir persönlich war’s sehr wichtig und heute ist auch ein bisschen Genugtuung dabei.“

Bereits 2019 wurden die staatlichen Fördermittel genehmigt

Am 18. Oktober 2016 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, ein kommunales Wohnungsbauprojekt in die Wege zu leiten. Drei Jahre später, am 2. Dezember 2019, wurden staatliche Fördermittel bewilligt: Ein Zuschuss über 3,5 Millionen Euro und ein Null-Zins-Darlehen (5,7 Mio.). Damit wären die Investitionskosten (9,3 Mio.) – zum damaligen Preis – nahezu vollständig gedeckt gewesen. „Ein erster Meilenstein“, wie der Rathauschef rückblickend sagte.

Im März 2021 dann der Paukenschlag: Der Gemeinderat „beerdigte“ das Projekt völlig überraschend – und quasi auf der Zielgeraden. Eigentlich war der Baubeginn für 2020 anvisiert, war aber wegen der ungewissen finanziellen Auswirkungen von Corona zurückgestellt worden. Als Niedermair einen Monat später neuer Rathauschef wurde, setzte er sich vehement dafür ein, das Projekt doch noch zu realisieren. Der Gemeinderat stimmte im Mai 2021 mit großer Mehrheit zu.

Vize-Landrat lobt Rathauschef: „Ohne Sepp Niedermair würde das Gebäude nicht gebaut“

Robert Wäger, stellvertretender Landrat und Gemeinderat, hob den maßgeblichen Anteil des Bürgermeisters an der Realisierung hervor: „Ohne Sepp Niedermair würde das Gebäude nicht gebaut. Er hat erkannt, wie wichtig es für Hallbergmoos ist. Er hat sich mit viel Herzblut und Sachverstand dafür eingesetzt.“

Der zwischenzeitliche Stopp kostete allerdings viel Zeit und Geld: Man musste mit den Planungen quasi bei Null anfangen und eine zweite europaweite Ausschreibung durchführen. Denn der zunächst beauftragte Architekt war nach dem Stopp abgesprungen. Statt der kalkulierten 9,3 Millionen rechnet man heute mit 11,7 Mio. Euro Investitionskosten.

„Wahrscheinlich werden’s dann zwölf Millionen werden“, so der Bürgermeister. „Wir werden sehr darauf achten, dass wir qualitativ gut bauen, aber sich alles im Kostenrahmen bewegt.“ Den anwesenden Gemeinderäten dankte er ausdrücklich für die Weichenstellung und seinen Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit trotz knapper Personalressourcen.

Eva Oestereich