Neues von der Surftown-Baustelle: Hallbergmooser Gemeinderäte machen sich vor Ort ein Bild

Teilen

Konnte „etwas zeigen“: Initiator Chris Boehm-Tettelbach (l.) und die Hallbergmooser Gemeinderäte. © Oestereich

Wenn Chris Boehm-Tettelbach, sein Sohn Jonas und Michi Mohr zum Ortstermin bitten, heißt das: Es gibt Neuigkeiten auf der Baustelle der Hallbergmooser Surftown.

Hallbergmoos – „Vorher haben wir uns bedeckt gehalten. Aber jetzt gibt es etwas zu zeigen“, schickte Chris Boehm-Tettelbach dem Treffen mit den Hallbergmooser Gemeinderäten voraus. Die Technik des 20 000 Quadratmeter großen Surfparks mit seinem 10 000 Quadratmeter großem Surf-Pool für Profis und Einsteiger ist einzigartig auf der Welt. Und ein Stück weit geheim. Deshalb darf man bestimmte Elemente der Konstruktion auch nicht fotografieren.

Ausgetüftelt haben sie die Macher von Surftown, wie Weltklasse-Surfer und Surftown-CSO Michi Mohr erklärt, auf Basis von Erfahrungswerten anderer Betreiber rund um den Globus. So manche Anlage musste monatelang schließen, weil man Risse kitten musste, die sich unter der Last der Wassermassen gebildet hatten.

Besonders robuste Edelstahl-Laminat-Beschichtung für das 170 Meter lange Becken

Das soll in der Surftown MUC nicht passieren: Dafür hat man eigens eine besonders robuste Edelstahl-Laminat-Beschichtung für das 170 Meter lange Becken entwickelt. Spektakulär und einmalig auf der Welt, so Böhm-Tettelbach. Eine italienische Spezialfirma hat sie aufgebracht. Der Anblick und die Ausmaße des Beckens beeindrucken die versammelte politische Gemeinde, die dort steht, wo später einmal Cocktails auf der Restaurant-Terrasse serviert werden.

Es läuft wie geschmiert. Man ist dem Zeitplan sogar ein Stück voraus. Nun beginnen die Arbeiten an der Dach-Holzkonstruktion, technische Installationen, der Ausbau der Gastronomie- und Eventflächen sowie der Umkleiden. Dann bekommt auch der Passant, der entlang der Ludwigstraße in den Ort fährt, allmählich einen Eindruck von der Anlage. Noch vor Jahresende will man Richtfest feiern. Im Januar wird das Wasser eingelassen. Im Mai 2024 ist die offizielle Eröffnung geplant.

Böhm-Tettelbach: „Alle Handgriffe müssen sitzen wie in einem 6-Sterne-Hotel“

Zuvor wird man, das unterstreicht Böhm-Tettelbach, alle Abläufe akribisch testen: „Wir legen großen Wert auf die Qualität der Abläufe. Alle Handgriffe müssen sitzen wie in einem 6-Sterne-Hotel.“ Sechs vergleichbare Surfparks gibt es weltweit. Alle extrem erfolgreich, wie er unterstreicht. Doch die Surftown MUC hat ein Alleinstellungsmerkmal: Hier wird es Gastronomie und einen Eventbereich geben. Und eine 40-Quadratmeter-LED-Wand fürs Public Viewing.

Nimmt langsam Konturen an: die künftige O2 Surftown MUC im Munich Airport Business Park. © Oestereich

Dass die Verantwortlichen der O2 Surftown Muc und die politische Gemeinde die Welle gemeinsam ins Rollen gebracht haben, ist laut Böhm-Tettelbach weltweit einmalig: „Mir sind etwa 120 bis 140 Projekte dieser Art bekannt. 99 Prozent scheitern, weil keine Kommune dahintersteht.“ Bürgermeister Josef Niedermair bestätigt das gute Miteinander: „Wir standen oft in engem und gutem Austausch. Ich gehe davon aus, dass es angesichts der akribischen Arbeit keine Überraschungen geben wird.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Gemeinde Hallbergmoos hat das Projekt von Anfang unterstützt: sie hat das Gelände in unmittelbarer Nähe zum Flughafen München im Jahr 2019 zur Neugestaltung freigegeben. Die Anlage soll nicht nur Sportler und externe Gäste anziehen, sondern auch für die Einwohner von Hallbergmoos und die Angestellten des umliegenden Munich Airport Business Parks einen Mehrwert bieten und Lebens- und Aufenthaltsqualität für alle schaffen.

Eva Oestereich