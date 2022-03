Parkplätze für Hallbergmooser Surftown sind doch groß genug

Erst parken, dann surfen: 124 Stellplätze baut die Gemeinde Hallbergmoos für die Surfanlage an der Messerschmittstraße 3. Kostenpunkt: rund eine Million Euro. © Visualisierung: Scrivo PR

Im zweiten Anlauf hat der Gemeinderat Hallbergmoos jetzt doch grünes Licht für den Surftown-Parkplatz mit 124 Stellplätzen gegeben.

Hallbergmoos – Nachdem man seitens der Gemeinde noch einmal im Beschlussbuch nachgeblättert hat, ist – so der einhellige Beschluss – an der Größe der Parkplätze und Fahrgassen nun doch nichts auszusetzen. Ende Januar hatte der Bauausschuss die zu knappen Maße noch bemängelt.

Der Bauausschuss hatte zuletzt die betreffenden Abmessungen mit Verweis auf die örtliche Stellplatzsatzung bemängelt und die Planung nicht gebilligt. Der Gemeinderat revidierte jetzt den Beschluss: Denn die vom Projektplaner fixierte Fahrgassenbreite von sechs Metern, so nun der einhellige Tenor im Rat, entspricht zwar nicht der gemeindlichen Stellplatzsatzung. Diese schreibt 6,50 Meter vor. Aufgrund der Beschlusslage und der bereits 2021 vorgestellten Planungen waren Projektant und Bauverwaltung allerdings davon ausgegangen, dass der Gemeinderat hier eine Abweichung befürwortet.

Niedermair: „Der Parkplatz ist auf freier Flur und im Gewerbegebiet. Die Abweichung ist vertretbar.“

Auch das Bauamt hält eine Ausnahme zugunsten des Projektanten für vertretbar: Zum einen, weil es sich um einen Großparkplatz im Gewerbegebiet handelt, der mit einer engen Tiefgarage in einem Wohngebiet zu vergleichen sei. Dies unterstrich auch Bürgermeister Josef Niedermair: „Der Parkplatz ist auf freier Flur und im Gewerbegebiet. Die Abweichung ist vertretbar.“ Zumal, wie das Bauamt aufzeigt, der nun geplante Aufstellwinkel (90 statt 81 Grad) günstiger ist, um die Gassen aus beiden Richtungen anzufahren.

Was die Abmessung der 108 Standard-Stellplätze mit 4,50 Metern Länge und 2,50 Metern Breite (befestigte Fläche) angeht, erachtet der Gemeinderat die kommunale Stellplatzsatzung nicht als einschlägig: Deren Breite entspricht ohnehin der Satzung. Eine Länge von 6,00 Meter wird nur für Stellplätze gefordert, so die Ausführungen des Bauamts, die unmittelbar von einer öffentlichen Verkehrsfläche aus angefahren werden können. Für Stellplätze, wo dies – wie beim Surftown-Parkplatz – nicht der Fall ist, trifft die Satzung keine Regelung zur geforderten Länge. Es war 2018 einmal geplant, 5,50 Meter festzulegen, wurde aber in der Satzung nicht verankert.

Fragezeichen hinter PV-Anlage: Ein Interessent hat schon abgesagt

In allen anderen, vom Bauausschuss im Januar bemängelten Punkten, hat der Planer nachgebessert: Es wurden zusätzliche Bäume eingeplant, die Einbahnregelung wurde aus der Planung entfernt, der Anschlagbordstein auf sieben Zentimeter abgesenkt, Trotz der Änderungen kann, wie geplant, die angepeilte Zahl von 124 Stellplätzen eingehalten werden. Ein Interessent für eine PV-Anlage auf dem Gelände, wie sie die Grünen im Januar angesprochen hatten, hat der Gemeinde 2021 abgesagt, weil die Kommune keine Mindestvertragslaufzeit anbieten konnte. Der Bürgermeister versprach aber, bei den Verantwortlichen von Surftown – dem Mieter des Geländes – noch einmal anzufragen, ob sie noch Möglichkeiten sehen.

Zum Hintergrund: Die Kommune hat sich vertraglich verpflichtet, für die Surftown MUC einen Parkplatz in der Messerschmittstraße 3 (MABP) herzustellen. Bis Jahresende muss er stehen und laut aktueller Kostenschätzung gut eine Million Euro kosten. Das Areal misst 80 auf 65 Meter und soll 124 Parkplätze haben. Davon sind 14 Parkplätze im Norden mit 6 auf 3,50 Meter größer, um mit größeren Fahrzeugen anreisenden Surfer genügend Raum zu geben. Zwei Behinderten-Parkplätze (6 x 3,50 m) sind ausgewiesen und 108 Standard-Parkplätze mit nun jeweils 4,50 auf 2,50 Metern.

Eva Oestereich